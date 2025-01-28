На какие проекты направят средства ЕНПФ, рассказали в Нацбанке

Заместитель председателя Национального банка Акылжан Баймагамбетов на пресс-конференции в правительстве 28 января озвучил условия использования средств ЕНПФ для реализации инфраструктурных проектов, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты отметили, что Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства говорил о необходимости изымать длинные средства ЕНПФ на стратегические проекты. В этой связи они поинтересовались, сколько средств планируется изъять и на какие проекты.

"По ЕНПФ определен лимит на 2024-2025 годы до 2 трлн тенге – это инвестиционные возможности на кредитование экономики. Речь идет о приобретении долговых инструментов "Байтерек", "Самрук-Казына". Средства, предполагается, будут направлены на такие цели, как диверсификация, рост экономики, импортозамещение, увеличение казсодержания. Деньги выделяются исключительно на рыночных условиях, то есть речи не идет о том, что за счет будущих пенсионеров должны быть предоставлены какие-то льготы", – отметил Акылжан Баймагамбетов.

При этом он отметил, что на сегодня в облигации холдинга "Байтерек" проинвестировано 177 млрд тенге для реализации проектов в транспортной сфере и 213 млрд тенге – для проектов в АПК.

"В настоящее время в правительстве находятся достаточно высокой степени проработки различные проекты в энергетической сфере – предполагается, что ЕНПФ будет одним из покупателей этих облигаций. Считаю, что такие институты, как "Самрук-Казына" и "Байтерек" – это квазигосударственные компании, за которыми стоит государство: они отвечают за тщательный отбор этих проектов, и в этом плане я не думаю, что для вкладчиков существуют какие то риски", – добавил спикер.

При этом глава Минэнерго заверил, что средства ЕНПФ не будут использоваться для строительства АЭС.

"Нет, не планируется использование средств", – отметил он.

28 января председатель Национального банка Тимур Сулейменов сообщил, что правительство было вынуждено увеличить изъятия из Нацфонда до 6,3 трлн тенге. Из них прямые трансферты – 5,6 трлн тенге, покупка акций – 467 млрд тенге. Также для финансирования инфраструктурных проектов были приобретены облигации на 238 млрд тенге. Общий объем валютных активов Нацфонда составил 58,8 млрд долларов.