Как будут инвестировать средства Нацфонда в экономику Казахстана

Председатель Национального банка Тимур Сулейменов рассказал о том, как будут инвестировать средства Национального фонда в экономику Казахстана, сообщает Zakon.kz.

На расширенном заседании правительства 28 января 2025 года он сообщил, что в непростых фискальных условиях правительство было вынуждено увеличить изъятия из Нацфонда до 6,3 трлн тенге.

Из них прямые трансферты – 5,6 трлн тенге, покупка акций – 467 млрд тенге. Также для финансирования инфраструктурных проектов были приобретены облигации на 238 млрд тенге. Общий объем валютных активов Нацфонда составил 58,8 млрд долларов.

"Благодаря переходу к сбалансированной аллокации активов инвестдоход составил 4,5 млрд долларов или более 7,5% годовых. Это в два раза выше среднеисторической доходности", – сказал Тимур Сулейменов.

Нацбанк и правительство нашли оптимальный подход инвестирования средств в казахстанские проекты. Купленные в прошлом десятилетии Нацфондом облигации приобретались на неоправданно длительные сроки и по абсолютно нерыночным ставкам. Это вело к прямым и значительным потерям фонда.

"Сейчас мы приблизили условия к рыночным. Это обеспечит баланс между интересами фонда будущих поколений и важностью реализации стратегических проектов. Кроме того, для обеспечения финансовой дисциплины и максимальной экономической отдачи совместно с правительством разработан новый механизм оценки проектов, финансируемых из Нацфонда", – пояснил Тимур Сулейменов.

В частности, предусматривается обязательное софинансирование со стороны финансового сектора. Это снизит давление на Нацфонд, с другой стороны – задействует рыночную ликвидность.

Для эффективного использования средств Нацфонда внутри страны прорабатывается инвестиционная программа для финансирования стартапов в передовых секторах экономики. В отличие от стратегических проектов это будут относительно небольшие стартап-проекты преимущественно в отраслях новой экономики.

"На начальном этапе источником выступит портфель альтернативных инвестиций Национального фонда. Структурирование будем делать в том числе с использованием инфраструктуры МФЦА. Помимо дополнительных инвестиций в сами проекты это поможет развить рынки частного капитала, обеспечить трансферт финансовой экспертизы и технологий, еще шире раскрыть потенциал центра", – рассказал глава Нацбанка.

Ранее сообщалось, что финансируемые из Нацфонда проекты будут проходить экспертизу.

