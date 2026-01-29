Нацбанк направит миллиард долларов на развитие технологий и инфраструктуры

Заместитель председателя Национального банка Алия Молдабекова 29 января 2026 года в Сенате рассказала о программе открытого инвестиционного партнерства с использованием средств Национального фонда, передает корреспондент Zakon.kz.

По ее словам, общий объем инвестиций в рамках программы предполагается на уровне около 1 млрд долларов.

"Инвестиции в проекты будут осуществляться за счет портфеля альтернативных инструментов Нацфонда. Для диверсификации и лучшего охвата предполагается, что этот 1 млрд будет разделен по нескольким классам активов: до 500 млн долларов – в частный капитал, 200-250 млн долларов – в инфраструктуру и до 200 млн долларов – в частный долг. Возможно, в дальнейшем 50-100 млн долларов будет инвестироваться в венчурный капитал, то есть в совсем начинающие компании. Администратором программы выступит дочерняя организация Национального банка – "Национальная инвестиционная корпорация", которая с 2015 года управляет частью золотовалютных резервов и с 2023 года управляет частью активов Национального фонда", – озвучила спикер.

Она отметила, что предполагается направление инвестиций на развитие ключевых секторов экономики, таких как технологический сектор, цифровизация и развитие искусственного интеллекта, логистика и транспорт, здравоохранение, образование, сельское хозяйство и цифровая инфраструктура.

"То есть выбор будет в сторону высокотехнологичных секторов. Мы считаем, что добывающая промышленность и нефтяной сектор не будут входить в состав программы. Выбор секторов должен ориентироваться на экспортный потенциал, привлечение новых технологий и диверсификацию экономики. Также необходимо отметить, что основная часть инвестиций – до 70% – будет направлена на проекты в Казахстане. Оставшиеся средства планируется инвестировать в странах Центральной Азии и Кавказа. Это связано с тем, что географическая диверсификация позволит привлекать международных управляющих и одновременно повысит интерес зарубежных фондов к совместному инвестированию. Привлечение международных управляющих является ключевым для этой программы и позволит проводить объективную и независимую экспертизу коммерческого потенциала и рисков инвестиционных проектов", – дополнила Алия Молдабекова.

С ее слов, в целях создания основы для сотрудничества и взаимопонимания во время визита главы государства в Вашингтон в ноябре 2025 года были заключены три соглашения.

"Это не обязывающие соглашения, а скорее меморандумы о сотрудничестве с тремя управляющими – Cerberus, Brookfield и Ashmore. Все они являются достаточно крупными и известными компаниями. Основная идея заключается в том, что привлечение международных управляющих повысит интерес к программе со стороны других международных инвесторов. Для последующего утверждения управляющих и заключения соответствующих договоров в рамках программы был разработан порядок отбора, в котором определены этапы выбора, основные критерии оценки и минимальные требования к кандидатам. С учетом этих критериев сформирован предварительный список управляющих, выразивших заинтересованность в участии и партнерстве в рамках программы. При этом важно отметить, что не все управляющие выразили интерес к поиску проектов в Казахстане: некоторые заявляют, что хотят ограничиться глобальными рынками", – рассказала Молдабекова.

Она считает, что поэтому, с одной стороны нужны крупные управляющие с именем, а с другой – не все из них соглашаются работать именно в Казахстане.

