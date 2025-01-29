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Финансы

Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 29 января

Доллары, деньги, обмен валют, обменник , фото - Новости Zakon.kz от 29.01.2025 11:21 Фото: freepik
Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также о курсах Нацбанка РК на 29 января 2025 года (на 11:20 по времени Астаны), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 516,13 тенге, евро – 538,01 тенге, рубля – 5,29 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 516,05 тенге, продажи – 522,05 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 540,37 тенге, продажи – 546,37 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 5,19 тенге, продажи – 5,29 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 517,60 тенге, продажи – 519,88 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 539,38 тенге, продажи – 543,59 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах 

Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 5,22 тенге, продажи – 5,30 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 516,23 тенге, продажи – 519,15 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 539,46 тенге, продажи – 544,46 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 5,23 тенге, продажи – 5,29 тенге.

Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться

Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
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