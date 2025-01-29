Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 29 января

Фото: freepik

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также о курсах Нацбанка РК на 29 января 2025 года (на 11:20 по времени Астаны), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 516,13 тенге, евро – 538,01 тенге, рубля – 5,29 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 516,05 тенге, продажи – 522,05 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 540,37 тенге, продажи – 546,37 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 5,19 тенге, продажи – 5,29 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 517,60 тенге, продажи – 519,88 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 539,38 тенге, продажи – 543,59 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 5,22 тенге, продажи – 5,30 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 516,23 тенге, продажи – 519,15 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 539,46 тенге, продажи – 544,46 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 5,23 тенге, продажи – 5,29 тенге. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться

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