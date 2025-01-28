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Общество

Бектенов раскритиковал распределение республиканского бюджета

Олжас Бектенов, государственный служащий, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 28.01.2025 12:24 Фото: primeminister.kz
Премьер-министр Олжас Бектенов 28 января 2025 года на расширенном заседании правительства под председательством главы государства Касым-Жомарта Токаева заявил, что на развитие страны идет всего 2 трлн из почти 26 трлн тенге республиканского бюджета, сообщает Zakon.kz.

Глава правительства заявил, что в Казахстане недостаточный объем "бюджета развития".

"В развитых странах он достигает 25% от всех расходов государства. У нас же – 8%. Из почти 26 трлн тенге республиканского бюджета на развитие идет всего 2 трлн. Все остальное – это текущий бюджет, значительную часть которого составляют социальные расходы. Недофинансированными остаются сферы, являющиеся базой экономического развития: электро- и теплоэнергетика, водное хозяйство, газотранспортная система, дороги, инженерные сети и инфраструктура. Не обеспечены достаточной ликвидностью институты развития", – заявил Олжас Бектенов.

Глава Кабмина подчеркнул, что в таких условиях надежно обеспечить высокую динамику роста достаточно затруднительно.

"Необходимо реализовать комплекс мер по оздоровлению налогово-бюджетной системы. Текущая налоговая система не только не обеспечивает государству нужный объем инвестиций, но и несправедлива по отношению к предпринимателям. Основная налоговая нагрузка ложится на фонд оплаты труда, а значит, на себестоимость. Еще до того, как товар попал на полку, предприниматель уже вынужден заплатить большую часть налогов", – сказал Олжас Бектенов.

Ранее президент одобрил предложение правительства поднять ставку НДС.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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