Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 4 февраля
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 521,6 тенге, евро – 534,27 тенге, рубля – 5,25 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 520 тенге, продажи – 526 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 535 тенге, продажи – 542 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 5,17 тенге, продажи – 5,29 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 521,3 тенге, продажи – 523,9 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 537 тенге, продажи – 541 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 5,21 тенге, продажи – 5,31 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 521,5 тенге, продажи – 523 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 536 тенге, продажи – 541 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 5,2 тенге, продажи – 5,24 тенге.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.