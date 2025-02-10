Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 10 февраля
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 511,18 тенге, евро – 530,6 тенге, рубля – 5,28 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 512 тенге, продажи – 518 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 526 тенге, продажи – 533 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 5,18 тенге, продажи – 5,3 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 512,7 тенге, продажи – 515,7 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 529,5 тенге, продажи – 534,5 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 5,19 тенге, продажи – 5,29 тенге.
Шымкент
Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 511,5 тенге, продажи – 513 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 528 тенге, продажи – 535 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 5,22 тенге, продажи – 5,26 тенге.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.