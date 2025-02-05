В Казахстане будут дешеветь продукты, но дорожать услуги – аналитики

Один из крупнейших в мире инвестиционных банков – Goldman Sachs – опубликовал доклад, в котором представил прогнозы по развитию мировой экономики. Для Казахстана 2025 год окажется успешным: увеличится рост ВВП и замедлится инфляция, сообщает Zakon.kz.

Согласно исследованию банка, в мире ожидается устойчивый рост глобального ВВП, при этом США продемонстрируют более высокие темпы роста, тогда как экономика Еврозоны может отставать из-за введения новых тарифов администрацией президента Трампа.

Обзор мировой экономики

США. Экономисты Goldman Sachs прогнозируют, что экономика США превзойдет ожидания благодаря устойчивому внутреннему спросу и благоприятной фискальной политике.

Еврозона. Введение новых тарифов со стороны США может негативно сказаться на экономическом росте стран ЕС, что приведет к замедлению их экономической активности.

Китай. Ожидается, что темпы роста экономики Китая замедлятся из-за структурных реформ и снижения экспортного спроса.

Прогнозы по Казахстану

Хотя в докладе Goldman Sachs нет отдельного раздела, посвященного Казахстану, в нем все же говорится, что общая инфляция в стране выросла с +8,6% (год к году) до +8,7% на фоне усиления ценового давления. При этом Goldman Sachs повысил прогноз цены нефти марки Brent на 2025 год на 2 доллара за баррель до 78 долларов за баррель.

Другие авторитетные источники предоставляют следующие прогнозы для экономики страны на 2025 год. Например, согласно январскому докладу Всемирного банка "Глобальные экономические перспективы", ожидается, что в 2025 году экономика Казахстана вырастет на 4,7%. Согласно обновленным прогнозам, инфляция в 2025 году составит 7,5%, что выше предыдущей оценки в 6,9%.

А вот что говорит по этому поводу казахстанский экономист, руководитель аналитической группы "Комментарий" Эльдар Шамсутдинов.

Хотя тенге оставался в основном стабильным в январе, эксперт считает, что ослабление валюты в ноябре-декабре продолжило оказывать влияние на цены в январе, учитывая частичную передачу эффектов во 2-м полугодии 2024 года. Ослабление тенге совпало с ускорением инфляции непродовольственных товаров, которые имеют высокий импортный компонент.

"Мы ожидаем, что инфляция в сфере услуг в январе останется высокой из-за сильного внутреннего спроса. Напротив, рост цен на продовольственные товары, по нашим оценкам, замедлится на фоне снижения мировых цен на продукты питания". Эльдар Шамсутдинов

В целом, аналитическая группа прогнозирует, что инфляция останется устойчиво высокой в течение 2025 года, и повышает прогноз инфляции на конец года с 7,4% до 7,9% (год к году).

Цены на продукты питания

Отметим, что согласно статистике ФАО (Food and Agriculture Organization), в 2024 году мировые цены на продовольствие демонстрировали разнонаправленные тенденции. Так, в декабре 2024 года ИПЦФ (индекс продовольственных цен ФАО) составил 127 пунктов, что на 0,6 пункта, или 0,5%, ниже пересмотренных ноябрьских показателей.

При этом среднее значение индекса цен на зерновые составило 113,5 пункта, что на 13,3% ниже показателя 2023 года, а цены на молочную продукцию и растительные масла, наоборот, выросли на 4,7% и 9,4%, соответственно, что было связано с сокращением предложения на мировых рынках.

Ранее мы сообщали о том, насколько вырастут цены на продовольствие в Казахстане в I квартале 2025 года согласно прогнозу казахстанских экспертов.