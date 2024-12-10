Нацбанк прогнозирует более высокий уровень инфляции в 2025 году

Национальный банк РК представил прогноз по инфляции и ВВП. Как изменились ожидания по росту цен и экономики на ближайшие годы, в материале Zakon.kz.

В 2025 году в Казахстане ожидается более высокий уровень инфляции в пределах 6,5-8,5%, в 2026 году умеренно жесткая денежно-кредитная политика будет способствовать замедлению роста цен до 5,5-7,5%. Ожидается, что общая инфляция сформируется вблизи цели в 5% в 2027 году. При этом прогноз по инфляции на 2024 год уточнен до 8-9%, говорится в докладе Национального банка о денежно-кредитной политике.

"Прогноз роста экономики на 2024 год уточнен на уровне 44,5%. На 2025-2026 годы ожидания по росту ВВП претерпели изменения по сравнению с прошлым прогнозом. Предполагается, что рост экономической активности будет находиться в 2025 году в диапазоне 4,5-5,5%, в 2026 году – 4,6-5,6%, в 2027 году – 3,3-5,3%". Национальный банк РК

Инфляционное давление

В докладе указано, что проинфляционное давление внутри экономики сохраняется за счет растущих объемов фискального стимулирования, продолжающегося роста тарифов в рамках реформы ЖКУ, внешнего инфляционного давления и повышенных инфляционных ожиданий.

Вместе с тем ожидается, что к концу 2024 года темпы инфляции несколько замедлятся благодаря более сдержанному росту тарифов на коммунальные услуги в ноябре-декабре 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом прогнозируется, что их вклад в инфляцию превысит уровень 2023 года.

В первой половине 2025 года риски ускорения инфляции остаются значительными в связи с потенциальным ростом цен на мировых продовольственных рынках и усилением инфляции в России – основном торговом партнере. Рост производственных издержек, вызванный удорожанием продукции обрабатывающей промышленности и импортируемых товаров, усилит ценовое давление на непродовольственные товары. Национальный банк РК

Кроме того, программа "Тариф в обмен на инвестиции", при условии сохранения текущего темпа повышения тарифов на коммунальные услуги, останется ключевым драйвером ускорения инфляции в секторе услуг.

В Нацбанке подчеркивают, что учитывая зависимость инфляционных ожиданий от краткосрочных шоков и фактической инфляции, ожидается, что инфляционные ожидания будут оставаться повышенными и продолжат оказывать дополнительное проинфляционное давление.

Однако в 2025-2026 годах динамика инфляции продолжит замедляться, но медленнее, чем прогнозировалось ранее. Этому также будет способствовать усиление внешнего инфляционного давления, а также ухудшение внешней продовольственной инфляции. Кроме того, замедлению инфляции будут препятствовать рост тарифов на регулируемые ЖКУ, положительный фискальный импульс.

"В дальнейшем стабилизация инфляционных ожиданий вследствие умеренно жесткой политики Нацбанка РК, постепенное возвращение инфляции в странах – торговых партнерах Казахстана к своим целевым значениям будут способствовать снижению инфляции в среднесрочной перспективе" Национальный банк РК

Помимо прочего, сохраняются риски и неопределенность фискальных параметров на 2026 год в связи с реализацией реформы налогового законодательства. В условиях сохраняющегося проинфляционного разрыва выпуска и невысокой производительности труда это будет усиливать инфляционное давление и замедлит темпы возвращения инфляции к цели, указано в докладе.

Прогноз по ВВП

Рост экономической активности после существенного замедления в первом полугодии к третьему кварталу ускорился, таким образом рост ВВП по итогам девяти месяцев составил 4,1%. В Нацбанке поясняют, что основной причиной слабой активности во втором квартале 2024 года выступило небольшое замедление потребления домашних хозяйств, а также негативная тенденция в динамике валового накопления и ухудшение потребления органов государственного управления. В то же время спрос домашних хозяйств продолжает оставаться основным драйвером экономического роста и продолжает вносить проинфляционный вклад в экономику.

Таким образом, ожидается, что рост ВВП к концу года сохранит текущие темпы за счет внутреннего спроса и сложится в диапазоне 4-4,5%.

На 2025-2026 годы прогноз роста ВВП пересмотрен вниз ввиду сценарного сокращения цен на нефть, а также пересмотра краткосрочной динамики внутреннего спроса вниз ввиду небольшого замедления роста потребительского кредитования.

Поясним, что согласно базовому сценарию Нацбанка в 2025-2026 годах цена на нефть составит 70 долларов США за баррель против 80,3 доллара, которые ожидаются по итогам текущего года.

Фото: Национальный банк РК

Подчеркивается, что несмотря на пересмотр прогноза, внутренний спрос на всем прогнозном горизонте в условиях продолжающегося фискального стимулирования будет расти выше потенциального уровня и нести проинфляционный характер.

Во втором полугодии 2025 года, как и ранее, ожидается ускорение ВВП ввиду увеличения производства и, соответственно, экспорта нефти, в связи с внедрением новых мощностей на месторождении Тенгиз. Предполагается ежегодное увеличение объемов производства нефти в Казахстане в течение всего прогнозного периода. При этом ненефтяной экспорт ввиду умеренного роста внешнего спроса и крепкого реального курса будет демонстрировать слабоположительную динамику.

На среднесрочном горизонте по мере планируемой фискальной консолидации и стабилизации роста добычи нефти влияние данных факторов будет ослабевать, и годовой рост экономики со второй половины 2026 года замедлится.

"Разрыв выпуска, определяемый как процентное отклонение фактического уровня ВВП от своего потенциального уровня, будет находиться в положительной зоне на протяжении 2024-2025 годов с постепенным закрытием к концу 2026 года. Это связано с положительной динамикой внутреннего спроса на фоне фискального стимулирования и потребительского кредитования, а также экспорта в 2025-2026 годах ввиду роста добычи нефти". Национальный банк РК

Но в 2026 году по мере исчерпания фискального стимулирования экономика будет приближаться к своим потенциальным уровням. В докладе сказано, что таким образом в течение прогнозного периода экономика будет расти в условиях расширения спроса, опережающего возможности предложения, что будет оказывать проинфляционное давление.