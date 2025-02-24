Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 24 февраля
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 502,47 тенге, евро – 525,83 тенге, рубля – 5,68 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 504 тенге, продажи – 510 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 526 тенге, продажи – 534 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 5,54 тенге, продажи – 5,69 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 503,1 тенге, продажи – 506,7 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 527,5 тенге, продажи – 532,5 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 5,51 тенге, продажи – 5,65 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 503 тенге, продажи – 506 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 527 тенге, продажи – 533 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 5,6 тенге, продажи – 5,7 тенге.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.