#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
502.47
525.83
5.68
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
502.47
525.83
5.68
Финансы

Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 24 февраля

Обмен валют, деньги, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 24.02.2025 11:08 Фото: Zakon.kz
Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также о курсах Нацбанка РК на 24 февраля 2025 года (на 11:08), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 502,47 тенге, евро – 525,83 тенге, рубля – 5,68 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 504 тенге, продажи – 510 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 526 тенге, продажи – 534 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 5,54 тенге, продажи – 5,69 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 503,1 тенге, продажи – 506,7 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 527,5 тенге, продажи – 532,5 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 5,51 тенге, продажи – 5,65 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 503 тенге, продажи – 506 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 527 тенге, продажи – 533 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 5,6 тенге, продажи – 5,7 тенге.

Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Поделиться новостью
Читайте также
В Казахстане снова заработала комиссия по мониторингу средств Нацфонда
Финансы
10:52, Сегодня
В Казахстане снова заработала комиссия по мониторингу средств Нацфонда
Депозит в долларах: насколько выгодно хранить деньги в иностранной валюте
Финансы
10:48, Сегодня
Депозит в долларах: насколько выгодно хранить деньги в иностранной валюте
Доллар падает к мировым валютам: как отреагирует тенге
Финансы
10:45, Сегодня
Доллар падает к мировым валютам: как отреагирует тенге
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: