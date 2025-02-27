Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 27 февраля
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 501,28 тенге, евро – 526,19 тенге, рубля – 5,86 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 500 тенге, продажи – 507 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 523 тенге, продажи – 531 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 5,66 тенге, продажи – 5,83 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 502,5 тенге, продажи – 504,9 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 525 тенге, продажи – 529 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 5,69 тенге, продажи – 5,83 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 502 тенге, продажи – 505 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 525 тенге, продажи – 530 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 5,67 тенге, продажи – 5,75 тенге.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.