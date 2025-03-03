Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 3 марта
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 499,22 тенге, евро – 519,14 тенге, рубля – 5,64 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 497 тенге, продажи – 503 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 517 тенге, продажи – 525 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 5,42 тенге, продажи – 5,63 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 499,5 тенге, продажи – 502,1 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 520,5 тенге, продажи – 524,5 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 5,51 тенге, продажи – 5,65 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 498 тенге, продажи – 501 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 520 тенге, продажи – 525 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 5,55 тенге, продажи – 5,65 тенге.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.