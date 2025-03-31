Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 31 марта

Фото: Zakon.kz

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также о курсах Нацбанка РК на 31 марта 2025 года (на 11:10), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 503,42 тенге, евро – 542,08 тенге, рубля – 6. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 498 тенге, продажи – 505 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 541 тенге, продажи – 548 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 5,8 тенге, продажи – 5,9 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 501,1 тенге, продажи – 503,7 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 542 тенге, продажи – 546 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 5,81 тенге, продажи – 5,95 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 502 тенге, продажи – 505 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 543 тенге, продажи – 548 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 5,8 тенге, продажи – 5,9 тенге. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью:

Читайте также Финансы Государство или бизнес: кто поднимает экономику Казахстана