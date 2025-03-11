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Финансы

Субсидирование части ставки вознаграждения по ипотечным займам: что изменилось

Дом, жилье, недвижимость, покупка дома, покупка жилья, покупка недвижимости, аренда дома, аренда жилья, съемное жилье, съемный дом, продажа дома, продажа жилья, ипотека, ипотечная программа, ипотечное жилье, дом в ипотеку, фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2025 14:30 Фото: pixabay
Приказом министра промышленности и строительства от 4 марта 2025 года внесены изменения в Правила субсидирования части ставки вознаграждения по ипотечным жилищным займам через субъекты квазигосударственного сектора, сообщает Zakon.kz.

Так, с 24 мая 2025 года вводится в действие новый пункт, предусматривающий обязательные условия для заемщика:

  • срок кредитования по ипотечным жилищным займам на приобретение жилья в рамках подраздела Программы "Повышение доступности ипотечного кредитования" – до 180 месяцев.

Также вводится в действие с 24 мая 2025 года следующее:

  • срок кредитования по ипотечным жилищным займам на приобретение жилья в рамках пилотного проекта согласно подразделу Программы "Развитие индивидуального жилищного строительства" в соответствии с внутренними документами Жилищный строительный сберегательный банк, обладающий статусом национального института развития;
  • наличие у заемщика, обратившегося в БВУ, средств в размере не менее 30% от стоимости приобретаемого жилья, и/или подтверждающих документов об оплате средств продавцу, и/или равноценного дополнительного залога жилой недвижимости, принадлежащего заемщику или третьим лицам;
  • наличие у заемщика, обратившегося в институт развития, средств на банковском счете в размере не менее 30 % от стоимости приобретаемого жилья;
  • целевое назначение – покупка первичного жилья;
  • максимальная сумма ипотечного жилищного займа, подлежащего субсидированию, при приобретении жилья в городах Астана и Алматы – до 20 млн тенге, в других регионах до 15 млн тенге включительно;
  • максимальная сумма ипотечного жилищного займа, подлежащего субсидированию при приобретении жилья в рамках пилотного проекта согласно подразделу Программы "Развитие индивидуального жилищного строительства" составляет до 20 млн тенге включительно.

Погашение ипотечного жилищного займа осуществляется ежемесячными аннуитетными или дифференцированными платежами и иными методами погашения займа, рассчитанными в соответствии с внутренними правилами БВУ, 10 числа каждого месяца (в случае, если дата погашения выпадает на выходной либо праздничный день погашение производится в следующий за ним рабочий день).

Вместе с тем в новой редакции изложены несколько пунктов.

Так, говорится, что перечисление средств финансовому агенту осуществляется уполномоченным органом в соответствии с индивидуальным планом финансирования на специальный счет финансового агента на основе договора на перечисление средств, заключаемого между ними.

Поступившие средства для выплаты субсидий на погашение части ставки вознаграждения со специального счета финансового агента перечисляются единым траншем на операторский текущий счет финансового агента, открытого в одном из БВУ.

Правила также дополнены пунктом 60 содержания:

Оплата за оказанные услуги субъекту квазигосударственного сектора осуществляется на основании заключенного договора на оказание услуг между уполномоченным органом и субъектом квазигосударственного сектора в соответствии с методикой расчета стоимости услуг субъекта квазигосударственного сектора.

Приказ вводится в действие с 18 марта 2025 года, за исключением норм, вводимых с 24 мая.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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