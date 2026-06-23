Изменились условия субсидирования по облигациям для выдачи ипотечных займов

Фото: Zakon.kz

Министр промышленности и строительства приказом от 16 июня 2026 года внес поправки в Правила субсидирования ставки купонного вознаграждения по облигациям, выпущенным эмитентом для дальнейшей выдачи ипотечных жилищных займов в целях улучшения жилищных условий, сообщает Zakon.kz.

Субсидирование осуществляется по облигациям: целевое использование средств, привлеченных за счет выпуска облигаций, – средства, привлеченные за счет выпуска облигации, предназначены для последующей выдачи ипотечных жилищных займов по ставке вознаграждения 7% годовых для лиц, состоящих на учете нуждающихся в жилище в качестве социально уязвимых слоев населения, 9% годовых для лиц, состоящих на учете нуждающихся в жилище по иным категориям, иных граждан РК и кандасов.

для лиц, состоящих на учете нуждающихся в жилище в качестве социально уязвимых слоев населения, для лиц, состоящих на учете нуждающихся в жилище по иным категориям, иных граждан РК и кандасов. общий объем выпуска/выпусков облигаций, подлежащих субсидированию, составляет не более 1 700 000 000 000 (один триллион семьсот миллиардов) тенге. Напомним, ранее эта сумма составляла в первый год не более трехсот миллиардов тенге и в последующие годы не более двухсот миллиардов тенге;

(один триллион семьсот миллиардов) тенге. Напомним, ранее эта сумма составляла в первый год не более трехсот миллиардов тенге и в последующие годы не более двухсот миллиардов тенге; срок обращения облигации – не более 8 лет ;

; ставка купонного вознаграждения по облигации, ставка вознаграждения к погашению по облигациям при доразмещении ранее выпущенных облигаций не превышает уровня величины базовой ставки, установленной Нацбанком РК. При этом ставка купонного вознаграждения по облигации, ставка вознаграждения к погашению по облигациям при доразмещении ранее выпущенных облигаций может быть увеличена до +1,5% годовых на дату размещения или на дату доразмещения ранее выпущенных субсидируемых облигаций по согласованию уполномоченного органа. Также обновлены формы: Договор субсидирования ставки купонного вознаграждения;

Форма для сбора административных данных "Предложение на субсидирование";

Заявка на субсидирование.

Приказ вводится в действие с 1 июля.



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