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Финансы

Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 13 марта

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Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также о курсах Нацбанка РК на 13 марта 2025 года (на 11:20), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 484,15 тенге, евро – 533,47 тенге, рубля – 5,64

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 493 тенге, продажи – 499 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 532 тенге, продажи – 539 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 5,62 тенге, продажи – 5,77 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 493,1 тенге, продажи – 496,1 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 533 тенге, продажи – 539 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 5,59 тенге, продажи – 5,73 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 493 тенге, продажи – 496 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 533 тенге, продажи – 539 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 5,58 тенге, продажи – 5,68 тенге.

Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.


Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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