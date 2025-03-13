Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 13 марта
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 484,15 тенге, евро – 533,47 тенге, рубля – 5,64
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 493 тенге, продажи – 499 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 532 тенге, продажи – 539 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 5,62 тенге, продажи – 5,77 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 493,1 тенге, продажи – 496,1 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 533 тенге, продажи – 539 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 5,59 тенге, продажи – 5,73 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 493 тенге, продажи – 496 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 533 тенге, продажи – 539 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 5,58 тенге, продажи – 5,68 тенге.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.