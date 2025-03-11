Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 11 марта
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 494,84 тенге, евро – 537,4 тенге, рубля – 5,58 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 489 тенге, продажи – 495 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 527 тенге, продажи – 535 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 5,5 тенге, продажи – 5,6 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 489,5 тенге, продажи – 492,5 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 530,5 тенге, продажи – 536,5 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 5,43 тенге, продажи – 5,57 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 488 тенге, продажи – 492 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 530 тенге, продажи – 535 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 5,5 тенге, продажи – 5,55 тенге.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.