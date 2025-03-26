Рост банковского сектора Казахстана: активы достигли 48% от ВВП

В начале 2025 года активы банков второго уровня достигли 61,6 трлн тенге, что составляет 47,8% от ВВП. Этот показатель увеличился на 2,6 процентных пункта по сравнению с предыдущим годом, что свидетельствует о возрастании влияния банковского сектора на экономику, сообщает Zakon.kz.

Динамика активов и ссудного портфеля

На 1 января 2025 года в РК функционирует 21 БВУ, среди которых 12 банков с иностранным участием, включая 9 дочерних банков.

За год активы банковского сектора выросли на 19,7%, увеличившись на 10,1 трлн тенге и достигнув 61,6 трлн тенге. Основными драйверами роста, по данным НБРК, стали расширение ссудного портфеля и портфеля государственных ценных бумаг – ссудный портфель БВУ увеличился на 20%, составив 35,8 трлн тенге.

Фото: по данным nationalbank.kz

Обязательства и депозиты

Обязательства банков также продемонстрировали значительный рост – на 18,1% (или на 8,1 трлн тенге), достигнув отметки в 52,7 трлн тенге. Основным источником увеличения обязательств стало расширение депозитной базы.

Вклады физических лиц выросли на 4,2 трлн тенге (или на 20,4%), составив 24,6 трлн тенге.

Вклады юридических лиц увеличились на 22,1%, до 17,9 трлн тенге.

Фото: по данным nationalbank.kz

Укрепление капитала и устойчивость

Регуляторный собственный капитал банков вырос на 26%, достигнув 9,4 трлн тенге, сообщает Finprom. Это произошло благодаря увеличению нераспределенной прибыли прошлых лет и текущего года на сумму в 1,7 трлн тенге. Коэффициенты достаточности капитала остаются значительно выше нормативных требований: коэффициент достаточности собственного капитала (k2) составил 22%, а коэффициент достаточности основного капитала (k1) – 20,4%. Это позволило банкам сформировать запас капитала в размере 4,5 трлн тенге.

Ликвидность банковского сектора также находится на высоком уровне. Коэффициент покрытия ликвидности (LCR) составил впечатляющие 231%, а коэффициент нетто стабильного фондирования (NSFR) – 136,7%. Эти показатели свидетельствуют о способности банков эффективно управлять рисками и обеспечивать устойчивость к возможным оттокам средств вкладчиков.

Чистая прибыль и эффективность

Чистая прибыль банков второго уровня за год увеличилась на 17% и составила 2 555,4 млрд тенге, что является рекордным показателем.

Фото: по данным nationalbank.kz

Подводя итог, можно отметить, что все рассмотренные показатели подтверждают стабильность и устойчивость банковского сектора Казахстана к внешним негативным факторам. Международные рейтинговые агентства также отмечают высокий уровень надежности казахстанских банков.

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