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Законодательство РК

Рост ВВП отметили в Казахстане

ВВП Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 22.04.2024 18:21 Фото: pexels
Бюро национальной статистики АСПР РК опубликовало информацию о том, что в реальном выражении ВВП по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличился на 5,1%, сообщает Zakon.kz.

Как уточняется, объем произведенного ВВП за январь – декабрь 2023 года, по предварительным данным, составил 120,5 трлн тенге.

Наибольший рост показали отрасли:

  • строительство – 13,3%;
  • оптовая и розничная торговля – 11,3%;
  • ремонт автомобилей и мотоциклов – 11,3%;
  • информация и связь – 7,5%;
  • транспорт и складирование – 7,1%;
  • предоставление услуг по проживанию и питанию – 5,4%;
  • горнодобывающая промышленность и разработка карьеров – 4,6%.

По отчетным данным, ВВП на душу населения в 2023 году составил 13 276,7 доллара США.

Ранее сообщалось, что Казахстан занимает первое место среди стран Центральной Азии по росту валового внутреннего продукта (ВВП). Объем ВВП страны превысил суммарные показатели Узбекистана, Беларуси, Грузии, Армении, Молдовы, Кыргызстана и Таджикистана вместе взятых.

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