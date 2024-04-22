Рост ВВП отметили в Казахстане

Фото: pexels

Бюро национальной статистики АСПР РК опубликовало информацию о том, что в реальном выражении ВВП по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличился на 5,1%, сообщает Zakon.kz.

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