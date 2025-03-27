#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
501.81
541.5
5.96
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
501.81
541.5
5.96
Финансы

Нацбанк: временные колебания активов ЕНПФ не повлияют на безопасность пенсионных накоплений казахстанцев

Нацбанк, ЕНПФ, пенсионные накопления, фонд, фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2025 09:14 Фото: Национальный Банк РК
Директор Департамента монетарных операций Национального банка РК Нуржан Турсунханов назвал причины, по которым Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ) в январе-феврале показал убыток.

Видео с разъяснениями вышло на странице Национального банка в Instagram.

По его словам, в настоящее время в ЕНПФ аккумулировано более 22 трлн тенге. Значительная часть этих средств инвестирована в валютные активы – почти 40%. В начале года доходность фонда временно снизилась на 1,64%.

"Это не значит, что деньги потеряны. Данные цифры показывают временные колебания стоимости активов. Снижение произошло по нескольким причинам: во-первых, государственные ценные бумаги подешевели. Их стало больше на рынке, поэтому цена снизилась. Законы экономики", – объяснил он.

Вторая причина связана с изменением курса тенге. Поскольку доллар подешевел с 525 до 499 тенге, стоимость валютных активов в тенговом эквиваленте снизилась.

Третья причина – это колебания на мировых рынках. Снижение стоимости некоторых зарубежных активов также сказалось на доходности портфеля ЕНПФ.

"Важно понимать, что это временные колебания, а не реальные убытки. Когда ситуация стабилизируется, стоимость активов восстановится. Пенсионные накопления – это долгосрочные инвестиции. То есть доходность нужно оценивать не за месяц, а за годы", – добавил Нуржан Турсунханов.

Спикер привел в пример 2024 год, когда доходность ЕНПФ достигла почти 18% при уровне инфляции в 8,6%. Соответственно, реальная доходность (с учетом инфляции) составила около 9,4%, что свидетельствует об эффективном управлении активами фонда.

"Добавлю, что Нацбанк контролирует риски и вкладывает деньги в разные активы, чтобы накопления казахстанцев были в безопасности", – подчеркнул он.

Стоит отметить, что, несмотря на краткосрочные колебания доходности, за последние 12 месяцев с марта 2024 года по февраль 2025 года размер начисленного инвестиционного дохода составил 2,7 трлн тенге, доходность составила 13,74% при инфляции в размере 9,4%.

Всю информацию по пенсионным активам казахстанцы могут посмотреть на сайте ЕНПФ.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
За последние десять лет Казахстан получил от USAID 151,8 млн долларов
Финансы
19:27, 26 марта 2025
За последние десять лет Казахстан получил от USAID 151,8 млн долларов
Сколько будет стоить доллар в Казахстане к 1 апреля 2025 года
Финансы
15:51, 26 марта 2025
Сколько будет стоить доллар в Казахстане к 1 апреля 2025 года
Курс доллара начал снижаться в Казахстане
Финансы
15:39, 26 марта 2025
Курс доллара начал снижаться в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: