Нацбанк: временные колебания активов ЕНПФ не повлияют на безопасность пенсионных накоплений казахстанцев

Директор Департамента монетарных операций Национального банка РК Нуржан Турсунханов назвал причины, по которым Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ) в январе-феврале показал убыток.

Видео с разъяснениями вышло на странице Национального банка в Instagram.

По его словам, в настоящее время в ЕНПФ аккумулировано более 22 трлн тенге. Значительная часть этих средств инвестирована в валютные активы – почти 40%. В начале года доходность фонда временно снизилась на 1,64%.

"Это не значит, что деньги потеряны. Данные цифры показывают временные колебания стоимости активов. Снижение произошло по нескольким причинам: во-первых, государственные ценные бумаги подешевели. Их стало больше на рынке, поэтому цена снизилась. Законы экономики", – объяснил он.

Вторая причина связана с изменением курса тенге. Поскольку доллар подешевел с 525 до 499 тенге, стоимость валютных активов в тенговом эквиваленте снизилась.

Третья причина – это колебания на мировых рынках. Снижение стоимости некоторых зарубежных активов также сказалось на доходности портфеля ЕНПФ.

"Важно понимать, что это временные колебания, а не реальные убытки. Когда ситуация стабилизируется, стоимость активов восстановится. Пенсионные накопления – это долгосрочные инвестиции. То есть доходность нужно оценивать не за месяц, а за годы", – добавил Нуржан Турсунханов.

Спикер привел в пример 2024 год, когда доходность ЕНПФ достигла почти 18% при уровне инфляции в 8,6%. Соответственно, реальная доходность (с учетом инфляции) составила около 9,4%, что свидетельствует об эффективном управлении активами фонда.

"Добавлю, что Нацбанк контролирует риски и вкладывает деньги в разные активы, чтобы накопления казахстанцев были в безопасности", – подчеркнул он.

Стоит отметить, что, несмотря на краткосрочные колебания доходности, за последние 12 месяцев с марта 2024 года по февраль 2025 года размер начисленного инвестиционного дохода составил 2,7 трлн тенге, доходность составила 13,74% при инфляции в размере 9,4%.

Всю информацию по пенсионным активам казахстанцы могут посмотреть на сайте ЕНПФ.