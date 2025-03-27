Граждане Казахстана начали активно скупать доллары США

Согласно данным Национального банка РК, в начале 2025 года наблюдается значительный рост частых покупок населением долларов США. Только в феврале граждане купили долларов на 174,9 млрд тенге, что почти на 17% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Zakon.kz.

В то же время третий месяц подряд фиксируется отрицательное сальдо по операциям с российскими рублями, составившее -2,4 млрд тенге после -9,5 млрд тенге в январе.

Региональный анализ операций с иностранной валютой таков.

Покупка долларов США (наибольший спрос)

Алматы: 43 969,4 млн тенге;

Шымкент: 35 619,7 млн тенге;

Астана: 21 271,6 млн тенге;

Мангистауская область: 12 346,8 млн тенге;

Атырауская область: 10 108,3 млн тенге.

Продажа рублей (наибольшее отрицательное сальдо)

Астана: -11 942,1 млн тенге;

Алматы: -2 366,9 млн тенге;

Шымкент: -25,6 млн тенге;

Кызылординская область: -119,6 млн тенге;

Мангистауская область: -31,0 млн тенге.

Покупка долларов США (наименьший спрос)

область Улытау: 487,3 млн тенге;

Алматинская область: 61,8 млн тенге;

Восточно-Казахстанская область: 1 030,4 млн тенге;

область Абай: 1 109,9 млн тенге;

область Жетысу: 4 146,0 млн тенге.

Покупка рублей (наибольший интерес)

Восточно-Казахстанская область: 457,9 млн тенге;

Карагандинская область: 375,8 млн тенге;

Западно-Казахстанская область: 327,2 млн тенге;

Акмолинская область: 308,6 млн тенге;

область Абай: 61,2 млн тенге.

Фото: nationalbank.kz

Данные свидетельствуют о том, что крупнейшие города страны – Алматы, Шымкент и Астана – лидируют по объемам покупки долларов США. В то же время в Астане и Алматы отмечается наибольшее отрицательное сальдо по операциям с российскими рублями, что указывает на тенденцию избавления от данной валюты в этих регионах. В то же время наименьший спрос на американскую валюту наблюдается в области Улытау, Алматинской и Восточно-Казахстанской областях.

Интерес к рублю, напротив, сохраняется в Восточно-Казахстанской, Карагандинской и Западно-Казахстанской областях, где отмечаются положительные объемы его покупки. Такие изменения в валютных предпочтениях населения могут быть обусловлены, прежде всего, приграничной торговлей с Россией.

По данным Евразийского банка развития, в приграничной зоне с российской стороны проживают около 26 млн человек, а с казахстанской стороны – около 5,8 млн человек. В целом наблюдается тенденция увеличения вклада приграничных территорий в общий объем экспорта и роста интенсивности торговых отношений между приграничными регионами России и Казахстана.

