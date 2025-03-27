Граждане Казахстана начали активно скупать доллары США
В то же время третий месяц подряд фиксируется отрицательное сальдо по операциям с российскими рублями, составившее -2,4 млрд тенге после -9,5 млрд тенге в январе.
Региональный анализ операций с иностранной валютой таков.
Покупка долларов США (наибольший спрос)
- Алматы: 43 969,4 млн тенге;
- Шымкент: 35 619,7 млн тенге;
- Астана: 21 271,6 млн тенге;
- Мангистауская область: 12 346,8 млн тенге;
- Атырауская область: 10 108,3 млн тенге.
Продажа рублей (наибольшее отрицательное сальдо)
- Астана: -11 942,1 млн тенге;
- Алматы: -2 366,9 млн тенге;
- Шымкент: -25,6 млн тенге;
- Кызылординская область: -119,6 млн тенге;
- Мангистауская область: -31,0 млн тенге.
Покупка долларов США (наименьший спрос)
- область Улытау: 487,3 млн тенге;
- Алматинская область: 61,8 млн тенге;
- Восточно-Казахстанская область: 1 030,4 млн тенге;
- область Абай: 1 109,9 млн тенге;
- область Жетысу: 4 146,0 млн тенге.
Покупка рублей (наибольший интерес)
- Восточно-Казахстанская область: 457,9 млн тенге;
- Карагандинская область: 375,8 млн тенге;
- Западно-Казахстанская область: 327,2 млн тенге;
- Акмолинская область: 308,6 млн тенге;
- область Абай: 61,2 млн тенге.
Фото: nationalbank.kz
Данные свидетельствуют о том, что крупнейшие города страны – Алматы, Шымкент и Астана – лидируют по объемам покупки долларов США. В то же время в Астане и Алматы отмечается наибольшее отрицательное сальдо по операциям с российскими рублями, что указывает на тенденцию избавления от данной валюты в этих регионах. В то же время наименьший спрос на американскую валюту наблюдается в области Улытау, Алматинской и Восточно-Казахстанской областях.
Интерес к рублю, напротив, сохраняется в Восточно-Казахстанской, Карагандинской и Западно-Казахстанской областях, где отмечаются положительные объемы его покупки. Такие изменения в валютных предпочтениях населения могут быть обусловлены, прежде всего, приграничной торговлей с Россией.
По данным Евразийского банка развития, в приграничной зоне с российской стороны проживают около 26 млн человек, а с казахстанской стороны – около 5,8 млн человек. В целом наблюдается тенденция увеличения вклада приграничных территорий в общий объем экспорта и роста интенсивности торговых отношений между приграничными регионами России и Казахстана.