Внешний долг Казахстана вырос до исторического максимума – исследование

Согласно обновленным данным Национального банка РК, к концу 2025 года внешний долг Казахстана достиг рекордного значения: почти 182 млрд долларов, сообщает Zakon.kz.

Ranking.kz приводит данные: за год объем внешнего долга Казахстана увеличился на рекордные 10,4%. Это наибольший рост за последние 17 лет. До 2025 года динамика внешнего долга страны была умеренной и характеризовалась как сокращением, так и незначительным увеличением.

"В абсолютном выражении внешний долг Казахстана вырос на 17,2 млрд долларов – это также рекордный показатель за много лет", – говорится в исследовании.

Помимо этого, наблюдается рост множества относительных показателей, которые также подчеркивают увеличение долговой нагрузки страны:

Отношение внешнего долга к ВВП (включая межфирменную задолженность) увеличилось за год с 56,6% до 59,4%.

Отношение внешнего долга к ВВП (исключая межфирменную задолженность) увеличилось за год с 25,3% до 30,1%.

Отношение внешнего долга к экспорту товаров и услуг (включая межфирменную задолженность) увеличилось за год со 182,7% до 201,7%.

Отношение внешнего долга к ЭТУг (исключая межфирменную задолженность) увеличилось за год с 81,6% до 102%. Этот и предыдущий индикаторы показывают, насколько страна способна обслуживать внешний долг за счет валютных поступлений от экспорта. Чем меньше показатель, тем устойчивее долговая нагрузка. Чем больше показатель, тем выше потенциальные риски ликвидности и зависимости от внешних рынков.

Отношение платежей по погашению и обслуживанию долгосрочного внешнего долга к экспорту товаров и услуг (включая межфирменную задолженность) увеличилось за год с 56,4% до 66,1%.

Отношение платежей по погашению и обслуживанию долгосрочного внешнего долга к ЭТУп (исключая межфирменную задолженность) увеличилось за год с 36,1% до 40,2%. Этот и предыдущий индикаторы показывают долю экспортных доходов, которая уходит на выплаты по внешнему долгу (основной долг плюс проценты) по долгосрочным обязательствам. Проще говоря, он демонстрирует, сколько валютной выручки страны "съедают" обслуживание и погашение долга, насколько нагрузка по выплатам сопоставима с экспортными доходами.

Отношение резервных активов Национального банка РК к краткосрочному внешнему долгу увеличилось за год с 235,4% до 301,6%. Этот индикатор показывает, хватит ли международных резервов Национального банка, чтобы покрыть весь краткосрочный внешний долг страны.

Также аналитики пояснили, какие категории больше всего повлияли на рост долговой нагрузки страны:

Так, наибольший рост долга продемонстрировали банки: их задолженность увеличилась на 39,4%, или на 5,2 млрд доллара. Сейчас они формируют 10,1% внешнего долга республики (годом ранее – 8%).

Тем временем долг органов государственного управления также существенно вырос: на 25,3%, или на 3,2 млрд доллара. Его доля в общей структуре внешнего долга составила 8,8% (годом ранее – 7,8%).

Межфирменная задолженность, которая традиционно формирует основную часть внешнего долга страны, напротив, сократилась на 1,4%. Ее доля в общей структуре долга за год уменьшилась с 55,3% до 49,4%.

"Категория "другие секторы" не сопоставляется с прочими, так как является сборной по всем остальным, не вошедшим в качестве самостоятельной категории в общий зачет. По этой сборной категории, внутри которой не раскрывается детализация, отмечен рост долга на 21,9%, или на 9,9 млрд долларов", – указано в данных.

В целом структура внешнего долга Казахстана демонстрирует смешанную динамику: рост зафиксирован сразу в нескольких секторах, однако ключевое влияние, несмотря на уменьшение, по-прежнему сохраняет межфирменная задолженность. При этом ускорение увеличения долга банков и органов государственного управления может указывать на усиление внешнего заимствования в условиях текущей экономической конъюнктуры. В ближайшей перспективе важно будет оценить, насколько эти изменения повлияют на устойчивость долговой позиции страны.

Ранее сообщалось, что две трети казахстанцев имеют кредиты или рассрочки, при этом значительная часть заемщиков тратит на выплаты более 100 тыс. тенге в месяц. Как это меняет финансовую модель, разбирался Zakon.kz.