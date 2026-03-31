Токаев внес изменения в концепцию по управлению активами Нацфонда до 2030 года

Глава государства Касым-Жомарт Токаев внес изменения в Концепцию по управлению активами Национального фонда Республики Казахстан до 2030 года, сообщает Zakon.kz.

Так, в подразделе "Основные подходы управления активами Национального фонда" уточняется, что полный список допустимых инструментов для инвестирования активов Национального фонда указан в Перечне разрешенных финансовых инструментов и сделок с ними, за исключением нематериальных активов, для размещения Национального фонда, определяемом правительством РК совместно с Национальным банком по предложению Совета по управлению Национальным фондом РК (Перечень разрешенных финансовых инструментов).

Указывается, что стратегическое распределение сберегательного портфеля Национального фонда определяет его ожидаемую доходность и умеренный уровень риска. Целевые доли стратегического распределения сберегательного портфеля с 2023 по 2025 год: 60% облигаций, 30% акций, до 5% альтернативных инструментов и до 5 % золота, с 2026 по 2030 год: 50% облигаций, 35% акций, 10% альтернативных инструментов и 5% золота.

Это также предполагает диверсификацию облигаций на государственные облигации развитых стран, корпоративные облигации и государственные облигации развивающихся стран. В рамках инвестирования в альтернативные инструменты для обеспечения долгосрочной доходности Национального фонда и его системного участия в проектах с высокой рыночной перспективой, направленных на развитие экономики Казахстана, реализуется Программа открытого инвестиционного партнерства путем размещения средств Национального фонда в зарубежные финансовые инструменты, в том числе инструменты, обращающиеся на зарубежных финансовых рынках, согласно Перечню разрешенных финансовых инструментов.

Также говорится, что инвестиции в рамках Программы открытого инвестиционного партнерства будут направлены на развитие экономики Казахстана, включая технологический сектор (преимущественно цифровизацию и развитие искусственного интеллекта), логистику и транспорт, здравоохранение, образование, сельское хозяйство, цифровую инфраструктуру, бизнес-услуги, финансовый сектор и перерабатывающую промышленность, а также иные высокотехнологичные отрасли.

В последние годы цифровые активы играют все более значимую роль в развитии финансовых рынков. С учетом глобальных тенденций планируется включение зарубежных цифровых финансовых активов (цифровых финансовых активов и производных финансовых инструментов, базовым активом которых являются цифровые активы), а также акций и долей зарубежных компаний, развивающих и (или) инвестирующих в цифровые активы, в портфель альтернативных инструментов. Инвестиционная политика Национального фонда в отношении данных активов основывается на взвешенной оценке их рыночных характеристик, а также связанных с ними рисков.

В разделе "Целевые индикаторы и ожидаемые результаты" в новой редакции изложено само понятие "Целевой индикатор – это увеличение долгосрочной доходности сберегательного портфеля Национального фонда при сбалансированном стратегическом распределении активов Национального фонда (с целевым распределением с 2023 по 2025 год: 60% облигаций, 30% акций, до 5% альтернативных инструментов и до 5% золота, с 2026 по 2030 год: 50% облигаций, 35% акций, 10% альтернативных инструментов и 5% золота по сравнению с консервативным распределением (80% – облигации развитых стран, 20% – акции).

Кроме того, в новой редакции изложен План действий по реализации Концепции.

Указ вводится в действие со дня его подписания.