#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
481.54
553.24
5.93
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
481.54
553.24
5.93
Право

Токаев внес изменения в концепцию по управлению активами Нацфонда до 2030 года

Глава государства Касым-Жомарт Токаев внес изменения в Концепцию по управлению активами Национального фонда Республики Казахстан до 2030 года, сообщает Zakon.kz.

Так, в подразделе "Основные подходы управления активами Национального фонда" уточняется, что полный список допустимых инструментов для инвестирования активов Национального фонда указан в Перечне разрешенных финансовых инструментов и сделок с ними, за исключением нематериальных активов, для размещения Национального фонда, определяемом правительством РК совместно с Национальным банком по предложению Совета по управлению Национальным фондом РК (Перечень разрешенных финансовых инструментов).

Указывается, что стратегическое распределение сберегательного портфеля Национального фонда определяет его ожидаемую доходность и умеренный уровень риска. Целевые доли стратегического распределения сберегательного портфеля с 2023 по 2025 год: 60% облигаций, 30% акций, до 5% альтернативных инструментов и до 5 % золота, с 2026 по 2030 год: 50% облигаций, 35% акций, 10% альтернативных инструментов и 5% золота.

Это также предполагает диверсификацию облигаций на государственные облигации развитых стран, корпоративные облигации и государственные облигации развивающихся стран. В рамках инвестирования в альтернативные инструменты для обеспечения долгосрочной доходности Национального фонда и его системного участия в проектах с высокой рыночной перспективой, направленных на развитие экономики Казахстана, реализуется Программа открытого инвестиционного партнерства путем размещения средств Национального фонда в зарубежные финансовые инструменты, в том числе инструменты, обращающиеся на зарубежных финансовых рынках, согласно Перечню разрешенных финансовых инструментов.

Также говорится, что инвестиции в рамках Программы открытого инвестиционного партнерства будут направлены на развитие экономики Казахстана, включая технологический сектор (преимущественно цифровизацию и развитие искусственного интеллекта), логистику и транспорт, здравоохранение, образование, сельское хозяйство, цифровую инфраструктуру, бизнес-услуги, финансовый сектор и перерабатывающую промышленность, а также иные высокотехнологичные отрасли.

В последние годы цифровые активы играют все более значимую роль в развитии финансовых рынков. С учетом глобальных тенденций планируется включение зарубежных цифровых финансовых активов (цифровых финансовых активов и производных финансовых инструментов, базовым активом которых являются цифровые активы), а также акций и долей зарубежных компаний, развивающих и (или) инвестирующих в цифровые активы, в портфель альтернативных инструментов. Инвестиционная политика Национального фонда в отношении данных активов основывается на взвешенной оценке их рыночных характеристик, а также связанных с ними рисков.

В разделе "Целевые индикаторы и ожидаемые результаты" в новой редакции изложено само понятие "Целевой индикатор – это увеличение долгосрочной доходности сберегательного портфеля Национального фонда при сбалансированном стратегическом распределении активов Национального фонда (с целевым распределением с 2023 по 2025 год: 60% облигаций, 30% акций, до 5% альтернативных инструментов и до 5% золота, с 2026 по 2030 год: 50% облигаций, 35% акций, 10% альтернативных инструментов и 5% золота по сравнению с консервативным распределением (80% – облигации развитых стран, 20% – акции).

Кроме того, в новой редакции изложен План действий по реализации Концепции.

Указ вводится в действие со дня его подписания.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: