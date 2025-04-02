Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 2 апреля
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 503,15 тенге, евро – 543,3 тенге, рубля – 5,93.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 500 тенге, продажи – 506 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 538 тенге, продажи – 545 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 5,85 тенге, продажи – 5,95 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 502,7 тенге, продажи – 505,3 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 543 тенге, продажи – 547 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 5,79 тенге, продажи – 5,93 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 501 тенге, продажи – 505 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 543 тенге, продажи – 547 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 5,83 тенге, продажи – 5,9 тенге.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.