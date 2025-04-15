Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 15 апреля
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 518,21 тенге, евро – 590,09 тенге, рубля – 6,3.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 514 тенге, продажи – 523 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 580 тенге, продажи – 590 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 6,19 тенге, продажи – 6,29 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 516,3 тенге, продажи – 518,9 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 587,5 тенге, продажи – 593,5 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 6,17 тенге, продажи – 6,29 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 516,1 тенге, продажи – 519,1 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 582,2 тенге, продажи – 590,7 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 6,17 тенге, продажи – 6,25 тенге.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.