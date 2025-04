Грузоперевозки в Казахстане: есть давление инфляции, но не во всех регионах

Бюро национальной статистики АСПиР РК опубликовало индекс тарифов на перевозку грузов всеми видами транспорта за март 2025 года, отражающий разнонаправленную динамику, сообщает Zakon.kz.

В целом по республике наблюдался рост тарифов на грузовой транспорт на 0,2% за месяц и 0,1% за год. При этом, как показывают региональные данные, в области Жетысу тарифы выросли на 7.6% за месяц, тогда как в Алматинской и Акмолинской областях наблюдалось снижение.

Тарифы на автомобильные перевозки выросли на 1,2% за год, но почти не изменились за месяц в среднем по стране. Однако, в Актюбинской области зафиксирован рост на 0,2% за месяц, а в области Жетысу – на 7,6%. Стоит отметить, что в Кызылординской области тарифы на автомобильные перевозки показали значительный рост по сравнению с декабрем 2024 года (+7,8%).

Среди отдельных видов грузов БНС отмечает значительное подорожание перевозки черных металлов (+12,4% за месяц). Также зафиксировано удорожание перевозки потребительских товаров (+3,4% за год). В то же время, тарифы на замороженные продукты снизились (-1,7% за месяц, -0,7% за год).

Внутриреспубликанские перевозки показали разнонаправленную динамику: тарифы на каменный уголь выросли на 8,2% за год, а на замороженные продукты подорожали на 19,4% за год. При этом тарифы на потребительские товары снизились на 1,8% за год.

Среди других видов транспорта морские перевозки подорожали на 9,2% за год, а издержки на воздушный транспорт внутри страны возросли на 4,9% за год, не показав роста в международных сообщениях. Трубопроводный транспорт продемонстрировал снижение тарифов на природный газ (-20,7% за год).

Анализ региональных данных также показывает, что за пять лет тарифы на все виды транспорта в Казахстане выросли на 19,1%. Наибольший рост за этот период зафиксирован в области Улытау (135,7%). Что касается автомобильных перевозок, то здесь рост с декабря 2020 года составил 8,9%, а лидерами по этому показателю стали город Алматы (27,3%) и Карагандинская область (24,1%).

Интересно отметить, что в Атырауской области наблюдался значительный рост тарифов на все виды транспорта за месяц (0,4%). В то же время, Кызылординская область показала значительное снижение тарифов на все виды транспорта по сравнению с декабрем 2024 года (73,3%).

В целом по республике тарифы на все виды транспорта снизились на 1% по сравнению с IV кварталом 2024 года, – отмечает экономист Руслан Султанов.

"Инфляционное давление остается умеренным, но отрасли с зависимостью от железнодорожного и автомобильного транспорта потребуют оптимизации издержек". Руслан Султанов

Отметим, что грузоперевозки – одна из ключевых отраслей экономики Казахстана. Вклад сектора транспорта и складирования в ВВП страны составляет 6% (на I квартал 2024 года). Существуют прогнозы (например, "Capitalising on Central Asia: Logistics and Connectivity in Kazakhstan" от гонконгской компании HKTDC Research), что доля транспорта и логистики в ВВП Казахстана вырастет до 9% к 2026 году.