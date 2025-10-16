#АЭС в Казахстане
Финансы

Неделя без инфляции: на рынке основных продуктов питания зафиксирована стабилизация

Цены на продукты, цена на продукты, подорожание, повышение цен, подорожание продуктов, стоимость продуктов, увеличение стоимости, рост цен на продукты, увеличение цен на продукты, инфляция , фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2025 14:53 Фото: Zakon.kz
Сегодняшние данные Бюро национальной статистики АСПиР РК по индексу цен на социально-значимые продовольственные товары (СЗПТ) свидетельствуют о значительном замедлении инфляционных процессов, сообщает Zakon.kz.

Нулевой прирост за неделю

За последнюю неделю рост цен по большинству ключевых СЗПТ был остановлен. Этот результат подтверждает эффективность контроля за торговыми надбавками.

Полная стабильность. Индекс цен на пшеничный хлеб (из муки первого сорта), макаронные изделия (рожки), говядину (лопаточно-грудная часть), пастеризованное молоко 2,5% и творог составил 100,0 – цены не выросли.

Дефляционные тенденции. Сезонное поступление продукции обусловило снижение цен на репчатый лук (98,6). Незначительно подешевели сахар-песок (99,6), яйца 1-й категории (99,7) и рис (99,9%).

Индексы роста. Наиболее заметное повышение зафиксировано по гречневой крупе (101,0) и маслу сливочному несоленому (100,8).

Таким образом, на краткосрочном отрезке преобладает стабилизация, что подтверждает эффективность работы МИО.

Итоги первой половины октября

За период с начала месяца ценовая ситуация демонстрирует корректировку, в основном, за счет сезонного удешевления плодоовощной продукции.

Значительное снижение. С начала октября наиболее заметное падение цен показали репчатый лук (96,0), капуста (98,5) и картофель (99,4). Удешевление сахара (99,3) и соли (99,9) также свидетельствует о положительном эффекте мер стабилизации.

Умеренный рост. Некоторые товары группы СЗПТ показали рост в пределах 1-2%. В частности, крупа гречневая (101,7) и сливочное масло (101,1).

Динамика с начала года: рост по сырьевым позициям

Анализ динамики с начала года фиксирует накопленную инфляцию, обусловленную удорожанием сырья и логистики.

Лидеры роста. Наиболее значительно с января 2025 года выросли цены на говядину лопаточно-грудную часть (126,5) и морковь (117,2). Двузначный рост зафиксирован также по подсолнечному маслу (115,7) и мясу кур (111,8).

Снижение. Отдельные категории, такие как рис (90,4), картофель (93,7) и лук (96,9), демонстрируют снижение цен относительно начала года.

Наиболее заметное удешевление за год достигнуто по рису (индекс 85). Наиболее высокий годовой рост цен зафиксирован по подсолнечному маслу (126,8) и говядине (126,5).

В конце отметим, что, несмотря на средний годовой рост цен на весь перечень СЗПТ по республике в 110,2%, максимальная инфляция наблюдалась в Актобе (116,4%). Наиболее низкий рост цен отмечен в Астане (108%), что говорит о более стабильной ценовой политике.

Ранее мы сообщили, что Bank of America выпустил пресс-релиз, в котором сказано, что динамику инфляции в ближайшие месяцы в Казахстане определят жесткое повышение ставки Национальным банком и налоговые изменения. При этом снижение инфляции может наступить уже через 4-5 месяцев

