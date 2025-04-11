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Финансы

Какую форму налоговой отчетности представляют трудовые иммигранты

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Какую форму налоговой отчетности представляют трудовые иммигранты-резиденты и в какой срок уплачивают ИПН? На этот вопрос ответили в Комитете государственных доходов, сообщает Zakon.kz.

Так, трудовые иммигранты-резиденты, получившие доходы, в случае превышения суммы ИПН, исчисленной за отчетный налоговый период, над суммой предварительных платежей по ИПН обязаны предоставить по месту жительства (пребывания) декларацию по ИПН (форма 240.00) в срок не позднее 31 марта года, следующего за отчетным налоговым периодом либо в течение налогового периода до даты выезда такого лица за пределы республики.

В случае выезда за пределы РК трудового иммигранта-резидента декларация по ИПН представляется в течение налогового периода до даты выезда такого лица за пределы Казахстана.

"Уплата суммы превышения ИПН за налоговый период производится трудовыми иммигрантами-резидентами в срок не позднее 10 календарных дней после срока, установленного для представления декларации по ИПН (форма 240.00), либо до даты выезда их за пределы Республики Казахстан по месту жительства (пребывания)", – говорится в ответе.

Облагаемая сумма дохода определяется как сумма доходов, полученных (подлежащих получению) от выполнения работ, оказания услуг, уменьшенная на сумму минимального размера заработной платы, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года, исчисленная за каждый месяц выполнения работ, оказания услуг соответствующего периода, указанного в разрешении трудовому иммигранту.

Сумма предварительных платежей, уплаченная трудовым иммигрантом-резидентом в бюджет в течение налогового периода, зачитывается в счет уплаты ИПН, исчисленного за отчетный налоговый период.

В КГД отметили, что если сумма уплаченных в течение налогового периода предварительных платежей по индивидуальному подоходному налогу превышает сумму индивидуального подоходного налога, исчисленную за отчетный налоговый период, то сумма такого превышения не является суммой излишне уплаченного индивидуального подоходного налога и не подлежит возврату или зачету.

Вместе с тем в комитете сообщили, что Министерство нацэкономики подготовило изменения и дополнения в действующий Налоговый кодекс с 1 января 2025 года по уточнению срока уплаты трудовыми иммигрантами-резидентами превышения суммы ИПН за налоговый период.

Указанные поправки в Налоговый кодекс направлены на рассмотрение в Администрацию президента РК.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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