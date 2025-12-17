Как представлять налоговую отчетность в 2026 году
Автоматическое формирование налоговой отчетности
Одним из ключевых нововведений является автоматическое формирование налоговой отчетности с нулевой суммой налога к уплате в случае, если налогоплательщик не представил отчетность в установленный срок.
В ДГД отмечают, что это позволит избежать направления уведомлений, приостановления расходных операций по банковским счетам и привлечения к административной ответственности по статье 272 КоАП РК, тем самым снизив карательные меры в отношении бизнеса.
При этом административная ответственность будет применяться только в случае выявления оборотов органами государственных доходов. Если же налогоплательщик самостоятельно выявит незадекларированные доходы и представит дополнительную отчетность, меры применяться не будут.
Автоматическое формирование отчетности возможно только при условии, что в досье налогоплательщика в Личном кабинете (КНП ИСНА) заранее указаны формы налоговой отчетности, подлежащие представлению. В связи с этим налогоплательщикам рекомендуется заблаговременно актуализировать сведения в своем досье.
Исключение услуги "Отзыв налоговой отчетности"
В целях минимизации ошибок и повышения качества отчетности исключается услуга "Отзыв налоговой отчетности". После подачи формы внесение изменений будет возможно исключительно путем представления дополнительной налоговой отчетности.
Налогоплательщикам рекомендуется ответственно подходить к заполнению деклараций и тщательно проверять корректность всех данных до их отправки.
Автоматический выбор кода налогового органа
В новой информационной системе налогового администрирования (ИСНА) появилась функция автоматического определения и подстановки кода налогового органа по месту регистрационного учета налогоплательщика при представлении основных форм отчетности.
Это направлено на сокращение ошибок и повышение корректности заполнения документов. При необходимости сохраняется возможность самостоятельного редактирования кода.
Отмена продления сроков представления отчетности
Законодательством исключена норма о продлении сроков представления налоговой отчетности. Отсрочка подачи форм налоговой отчетности больше не предусмотрена. В этой связи налогоплательщикам настоятельно рекомендуется заранее планировать подготовку отчетности и направлять декларации строго в установленные сроки.
Нормативная база
Министром финансов утверждены формы налоговой отчетности с пояснениями по их составлению и Правил их представления.
Документ включает:
- формы налоговой отчетности и пояснения по их заполнению;
- правила представления форм налоговой отчетности;
- правила оказания государственных услуг "Прием налоговой отчетности", "Приостановление, возобновление представления налоговой отчетности".
Нормы, предусматривающие исключение отзыва налоговой отчетности и отмену продления сроков ее представления, вступают в силу с 1 января 2026 года и распространяются на правоотношения, возникшие в том числе до указанной даты.