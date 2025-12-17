#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
519.61
610.13
6.54
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
519.61
610.13
6.54
Право

Как представлять налоговую отчетность в 2026 году

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, квитанции, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату, фото - Новости Zakon.kz от 17.12.2025 13:05 Фото: freepik
В Департаменте государственных доходов Алматы рассказали о важных изменениях в части сдачи налоговой отчетности в 2026 году, направленных на оптимизацию процедур и снижение административной нагрузки на бизнес, сообщает Zakon.kz.

Автоматическое формирование налоговой отчетности

Одним из ключевых нововведений является автоматическое формирование налоговой отчетности с нулевой суммой налога к уплате в случае, если налогоплательщик не представил отчетность в установленный срок.

В ДГД отмечают, что это позволит избежать направления уведомлений, приостановления расходных операций по банковским счетам и привлечения к административной ответственности по статье 272 КоАП РК, тем самым снизив карательные меры в отношении бизнеса.

При этом административная ответственность будет применяться только в случае выявления оборотов органами государственных доходов. Если же налогоплательщик самостоятельно выявит незадекларированные доходы и представит дополнительную отчетность, меры применяться не будут.

Автоматическое формирование отчетности возможно только при условии, что в досье налогоплательщика в Личном кабинете (КНП ИСНА) заранее указаны формы налоговой отчетности, подлежащие представлению. В связи с этим налогоплательщикам рекомендуется заблаговременно актуализировать сведения в своем досье.

Исключение услуги "Отзыв налоговой отчетности"

В целях минимизации ошибок и повышения качества отчетности исключается услуга "Отзыв налоговой отчетности". После подачи формы внесение изменений будет возможно исключительно путем представления дополнительной налоговой отчетности.

Налогоплательщикам рекомендуется ответственно подходить к заполнению деклараций и тщательно проверять корректность всех данных до их отправки.

Автоматический выбор кода налогового органа

В новой информационной системе налогового администрирования (ИСНА) появилась функция автоматического определения и подстановки кода налогового органа по месту регистрационного учета налогоплательщика при представлении основных форм отчетности.

Это направлено на сокращение ошибок и повышение корректности заполнения документов. При необходимости сохраняется возможность самостоятельного редактирования кода.

Отмена продления сроков представления отчетности

Законодательством исключена норма о продлении сроков представления налоговой отчетности. Отсрочка подачи форм налоговой отчетности больше не предусмотрена. В этой связи налогоплательщикам настоятельно рекомендуется заранее планировать подготовку отчетности и направлять декларации строго в установленные сроки.

Нормативная база

Министром финансов утверждены формы налоговой отчетности с пояснениями по их составлению и Правил их представления.

Документ включает:

  • формы налоговой отчетности и пояснения по их заполнению;
  • правила представления форм налоговой отчетности;
  • правила оказания государственных услуг "Прием налоговой отчетности", "Приостановление, возобновление представления налоговой отчетности".

Нормы, предусматривающие исключение отзыва налоговой отчетности и отмену продления сроков ее представления, вступают в силу с 1 января 2026 года и распространяются на правоотношения, возникшие в том числе до указанной даты.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Как приостановить представление налоговой отчетности
11:40, 30 марта 2023
Как приостановить представление налоговой отчетности
НДС: как изменится администрирование с 2026 года
14:19, 04 декабря 2025
НДС: как изменится администрирование с 2026 года
Какую налоговую отчетность нужно сдать до 15 ноября
17:20, 30 октября 2023
Какую налоговую отчетность нужно сдать до 15 ноября
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: