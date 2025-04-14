Как получить максимальную доходность по депозиту

В марте 2025 года Национальный банк повысил базовую ставку до 16,5%, а 11 апреля ее сохранил. Это сигнал, что коммерческие банки будут поддерживать высокую доходность по депозитам в национальной валюте, поэтому для новых вкладчиков появились интересные предложения.

Рассказываем, сколько можно заработать на депозите за 3-6 месяцев.

Сегодня доходность по тенговым вкладам превышает годовой уровень инфляции, который в марте 2025 года составил 10%. Но лидерами по доходности являются сберегательные депозиты. По ним не допускается частичное изъятие, но они могут быть как с правом пополнения, так и без него. Последние из-за строгих ограничений предусматривают самые высокие ставки. Поэтому казахстанцы все чаще выбирают сберегательные вклады: за прошлый год они выросли более чем на 60% – с 1,6 трлн до 2,6 трлн тенге. Их растущая популярность объясняется самой высокой на рынке ставкой и суммой гарантирования КФГД – 20 млн тенге. Проще говоря, физические лица готовы "заморозить" деньги на определенный срок в обмен на высокую доходность.

Мы изучили ставки коммерческих банков, в которых казахстанцы держат более 1 трлн тенге. Таких банков-триллионеров пять: Halyk, Kaspi, Банк ЦентрКредит, Евразийский банк и Forte. Но только три из них предлагают депозиты без права пополнения и частичного изъятия. На срок до 3 месяцев они в среднем предлагают 16,4% (ГЭСВ 17,8%), до 6 месяцев – 16,2% (ГЭСВ 17%).

На примере Евразийского банка, у которого ставки выше средних в топ-5 по объему розничных депозитов, разберем, сколько можно заработать в краткосрочном периоде. Для новых вкладчиков по депозиту "Turbo Deposit Накопительный" без права пополнения и снятия банк предлагает номинальную ставку 16,78% (ГЭСВ 18,2%). То есть открыв такой депозит на 2 млн тенге на 3 месяца, вкладчик получит вознаграждение к своей сумме 85 000 тенге. Если он положит на депозит "Turbo Deposit Накопительный" 5 млн тенге, ему начислят за 3 месяца 212 тыс. тенге процентов. Не плохая прибавка к зарплате или пенсии.

Тем, кому деньги нужны не срочно, депозит "Turbo Deposit Накопительный" подойдет на срок до 6 месяцев. Ставка для новых вкладчиков с суммой депозита выше 10 млн тенге составит 16,78% (ГЭСВ – 18,1%). В деньгах это будет выглядеть так: если открыть депозит на 10 млн тенге, то через полгода банк выплатит процентов на 896 тыс. тенге. Чтобы через 6 месяцев получить вознаграждение в 1 млн тенге, на депозит нужно положить 12 млн тенге.

Немного об особенностях вклада. Его можно снять с начисленными процентами сразу в дату истечения срока договора. По нему начисляется ежемесячная капитализация, что даёт возможность каждый месяц получать вознаграждение и на эту сумму. Депозит необходимо открыть в отделениях или филиалах банка.

Зачастую вкладчики выбирают сберегательные вклады на короткой срок из-за максимального вознаграждения и отсутствия необходимости "замораживать" свои деньги на долгий срок. Клиентам, которые ценят свободный доступ к своим сбережениям, стоит присмотреться к открытию гибких депозитов с возможностью снятия и пополнения без потери процентов. Однако ставка по таким депозитам ниже: для новых вкладчиков она составит 14,58% (ГЭСВ 15,7%) на 13 месяцев.

Таким образом, клиенты банка могут распределять сбережения на несколько видов вкладов, чтобы получить максимальный доход от вложенных денег.

Лицензия № 1.2.68/242/40 от 3 февраля 2020 года, выданная Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка.

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