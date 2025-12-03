Фонд "Даму" выдал первый льготный кредит в цифровом тенге по программе "Өрлеу"

Фонд развития предпринимательства "Даму" (дочерняя организация холдинга "Байтерек") при поддержке Национального банка Казахстана выдал первый льготный кредит в цифровом тенге по программе "Өрлеу" через Halyk Bank под 12,6% годовых.

Первым клиентом, воспользовавшимся цифровым тенге, стал предприниматель из Павлодара Виталий Кремберг. Его проект направлен на строительство предприятия по производству гранул/абсорбента, применяемого как гигиенический наполнитель для домашних животных, а также в строительстве, сельском хозяйстве и экологических целях (например, при ликвидации аварий с разливом горюче-смазочных материалов).

Фото: фонд "Даму"

Клиент с прогрессивным подходом к бизнесу целенаправленно выбрал новый продукт – кредит в цифровом тенге, чтобы развивать производство с применением современных технологий.

"Мы запустили этот проект не просто ради бизнеса. Мы хотим создать продукт, которым будем гордиться, – качественный абсорбент, сделанный здесь, на своей земле. Это не просто наполнитель для животных, это универсальное сырье, которое найдет применение в хозяйстве, строительстве, экологии. Государственная поддержка через программу льготного кредитования "Өрлеу" стала нашим стартовым капиталом, и мы используем цифровой тенге как символ нового этапа: технологичного, прозрачного и ориентированного на долгосрочный рост. Мы хотим превратить это доверие в реальные изменения: чтобы в стране появился продукт, отвечающий высоким стандартам, и чтобы наш бизнес стал символом устойчивого, ответственного производства", – сказал Виталий Кремберг.

Фото: фонд "Даму"

Новый финансовый инструмент особенно удобен для бизнеса, предоставляя ряд преимуществ:

удаленное оформление;

быстрое рассмотрение заявки и выдача средств;

прозрачное выполнение условий госпрограмм;

отсутствие налоговых проверок, что снижает административные и финансовые издержки;

сокращение срока возврата НДС с 55-75 до 15 рабочих дней.

"Мы видим большой потенциал в использовании цифрового тенге для повышения прозрачности и эффективности государственных программ поддержки. Одно из ключевых его преимуществ – маркировка цифровых средств, которая позволяет значительно упростить и улучшить мониторинг целевого использования выделенного финансирования. Это соглашение является важным шагом к внедрению передовых финансовых технологий. В рамках партнерства предприниматели получат доступ к кредитным продуктам в цифровом тенге, что сделает процесс кредитования более быстрым, прозрачным и эффективным. Мы планируем и дальше развивать это направление, расширяя возможности цифрового тенге в работе с бизнесом", – отметил заместитель председателя правления фонда "Даму" Арсен Мустафин.

Сумма привлеченных инвестиций составляет 250 млн тенге сроком на 7 лет под 12,6% годовых. На заемные средства клиент планирует приобрести земельный участок, построить производственное помещение и закупить оборудование. В первый год планируется создать порядка 10 рабочих мест. Планируемая мощность производства – 1200-1400 тонн в год.

Получение кредита стало доступным в рамках заключенного соглашения между фондом "Даму" и Halyk Bank об участии в программе "Өрлеу" для финансирования МСБ, в том числе в цифровом тенге.

"Участие Halyk в пилотном проекте подчеркивает стремление банка к инновациям и активному участию в трансформации финансового ландшафта Казахстана. Партнерство с фондом "Даму" открывает новые перспективы для представителей малого и среднего бизнеса, предоставляя им возможность получать займы в цифровых тенге с упрощенными процедурами, сниженной стоимостью транзакций и повышенной прозрачностью", – отметила заместитель председателя правления Halyk Bank Ольга Вурос.

Цифровой тенге представляет собой электронную версию национальной валюты Казахстана, которая эмитируется исключительно Национальным банком.

"Реализованный командами фонда "Даму" и Halyk Bank сценарий использования цифрового тенге – это показательный пример того, как программируемые деньги могут менять архитектуру госфинансов: повышать удобство для предпринимателей, минимизировать операционные риски и обеспечивать полную прозрачность исполнения программ поддержки. Такие решения создают новый стандарт доверия между государством, банками и бизнесом. Мы ожидаем, что подобные механизмы будут масштабироваться очень быстро. Напомню, что по поручению президента цифровой тенге должен поэтапно внедряться во все виды государственных расходов и субсидий, формируя фундамент для более эффективной, технологичной и устойчивой финансовой системы страны", – сказал руководитель цифровой трансформации, советник председателя Национального банка РК Бинур Жаленов.

Для участия в программе "Өрлеу" предпринимателям необходимо обращаться в банки второго уровня, являющиеся участниками программы. На данном этапе соглашения о сотрудничестве заключены с Halyk Bank, Банк ЦентрКредит, Forte Bank, Bereke Bank, Евразийский банк, Freedom Bank, Nurbank, RBK Bank, KZI Bank. Кроме того, участники программы могут также воспользоваться гарантией фонда.

Подробную информацию об условиях программы, а также контакты региональных филиалов можно получить в call-центре по номеру 1408 или на сайте www.damu.kz.