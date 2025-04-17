Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 17 апреля
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 521,67 тенге, евро – 592,46 тенге, рубля – 6,32.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 520 тенге, продажи – 527 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 590 тенге, продажи – 598 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 6,2 тенге, продажи – 6,32 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 522,3 тенге, продажи – 524,9 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 592 тенге, продажи – 597 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 6,27 тенге, продажи – 6,41 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 522,6 тенге, продажи – 525,7 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 589,2 тенге, продажи – 595,3 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 6,24 тенге, продажи – 6,30 тенге.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.