Промышленность Казахстана набирает обороты: сильный старт 2025 года
Общие показатели
В январе-марте 2025 года индекс промышленного производства (ИПП) в Казахстане составил 106,7% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Этот показатель отражает уверенный рост деловой активности в производственном секторе.
За отчетный период произведено промышленной продукции на общую сумму 14 077,8 млрд тенге. Структура производства показывает почти равные вклады двух ключевых отраслей:
- Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров: 6 574,7 млрд тенге (46,7% от общего объема).
- Обрабатывающая промышленность: 6 361,7 млрд тенге (45,2%).
Остальная часть приходится на секторы энергоснабжения, газоснабжения, пароснабжения и кондиционирования воздуха, а также водоснабжения, водоотведения и обращения с отходами.
Фото: Zakon.kz
Локомотив развития – обрабатывающая промышленность
Наиболее динамичный рост в I квартале 2025 года показала обрабатывающая промышленность с ИПП в 108,7%. Этот сектор продолжает оставаться важным драйвером диверсификации экономики. Среди лидеров роста:
- Производство компьютеров, электронного и оптического оборудования – рост в два раза.
- Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки – рост на 32%.
- Производство электрического оборудования – рост на 30,5%.
- Производство готовых металлических изделий (кроме машин и оборудования) – рост на 28,7%.
- Производство табачных изделий – рост на 25,4%.
- Машиностроение в целом – рост на 17,7%.
- Производство прочей неметаллической минеральной продукции – рост на 17,1%.
- Производство продуктов питания – рост на 13,2%.
- Химическая промышленность – рост на 12,5%.
Также положительная динамика отмечена в производстве резиновых и пластмассовых изделий (9,9%), кокса и продуктов нефтепереработки (7,8%), черной металлургии (6,8%) и напитков (5,1%).
Фото: Zakon.kz
Горнодобывающая промышленность: стабильный вклад
Сектор горнодобывающей промышленности и разработки карьеров также продемонстрировал уверенный рост на 6,1% (ИПП 106,1%). Этот подъем обусловлен увеличением добычи основных полезных ископаемых:
- Угля – на 12,1%.
- Сырой нефти – на 7,4%.
- Металлических руд – на 1,7%.
- Прочих полезных ископаемых – на 20,3%.
Региональный аспект
Положительная динамика промышленного производства зафиксирована в 16 регионах страны. Наиболее высокие темпы роста показали:
- Жамбылская область – 24,3%.
- Область Жетысу – 19,8%.
- Шымкент – 17,9%.
- Карагандинская область – 15,1%.
- Алматинская область – 14,1%.
Снижение промышленного производства наблюдалось в четырех регионах: Восточно-Казахстанской (на 12,5%), Костанайской (на 2%), Мангистауской (на 0,4%) и Северо-Казахстанской (на 0,2%) областях.
Таким образом, I квартал 2025 года стал периодом уверенного роста для промышленности Казахстана во многом благодаря сильной динамике в обрабатывающем секторе. Это подтверждает курс на диверсификацию. Тем не менее, вызовы остаются – снижение показателей в секторах энергетики и водоснабжения, а также неравномерность развития между регионами.
Ранее эксперты Евразийского банка развития констатировали, что еще в начале прошлого десятилетия доля добывающих отраслей в Казахстане превышала 20% ВВП. В настоящее время обрабатывающая промышленность по своей значимости в экономике вплотную приблизилась к добывающему сектору, а в отдельные периоды даже превосходит его по доле в ВВП.