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Финансы

Промышленность Казахстана набирает обороты: сильный старт 2025 года

станок, промышленность, фото - Новости Zakon.kz от 23.04.2025 13:35 Фото: freepik
Казахстанская промышленность продемонстрировала впечатляющие результаты в начале 2025 года. Согласно данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, I квартал отмечен значительным увеличением объемов производства, сообщает Zakon.kz.

Общие показатели

В январе-марте 2025 года индекс промышленного производства (ИПП) в Казахстане составил 106,7% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Этот показатель отражает уверенный рост деловой активности в производственном секторе.

За отчетный период произведено промышленной продукции на общую сумму 14 077,8 млрд тенге. Структура производства показывает почти равные вклады двух ключевых отраслей:

  • Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров: 6 574,7 млрд тенге (46,7% от общего объема).
  • Обрабатывающая промышленность: 6 361,7 млрд тенге (45,2%).

Остальная часть приходится на секторы энергоснабжения, газоснабжения, пароснабжения и кондиционирования воздуха, а также водоснабжения, водоотведения и обращения с отходами.

Фото: Zakon.kz

Локомотив развития – обрабатывающая промышленность

Наиболее динамичный рост в I квартале 2025 года показала обрабатывающая промышленность с ИПП в 108,7%. Этот сектор продолжает оставаться важным драйвером диверсификации экономики. Среди лидеров роста:

  • Производство компьютеров, электронного и оптического оборудования – рост в два раза.
  • Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки – рост на 32%.
  • Производство электрического оборудования – рост на 30,5%.
  • Производство готовых металлических изделий (кроме машин и оборудования) – рост на 28,7%.
  • Производство табачных изделий – рост на 25,4%.
  • Машиностроение в целом – рост на 17,7%.
  • Производство прочей неметаллической минеральной продукции – рост на 17,1%.
  • Производство продуктов питания – рост на 13,2%.
  • Химическая промышленность – рост на 12,5%.

Также положительная динамика отмечена в производстве резиновых и пластмассовых изделий (9,9%), кокса и продуктов нефтепереработки (7,8%), черной металлургии (6,8%) и напитков (5,1%).

Фото: Zakon.kz

Горнодобывающая промышленность: стабильный вклад

Сектор горнодобывающей промышленности и разработки карьеров также продемонстрировал уверенный рост на 6,1% (ИПП 106,1%). Этот подъем обусловлен увеличением добычи основных полезных ископаемых:

  • Угля – на 12,1%.
  • Сырой нефти – на 7,4%.
  • Металлических руд – на 1,7%.
  • Прочих полезных ископаемых – на 20,3%.

Региональный аспект

Положительная динамика промышленного производства зафиксирована в 16 регионах страны. Наиболее высокие темпы роста показали:

  1. Жамбылская область – 24,3%.
  2. Область Жетысу – 19,8%.
  3. Шымкент – 17,9%.
  4. Карагандинская область – 15,1%.
  5. Алматинская область – 14,1%.

Снижение промышленного производства наблюдалось в четырех регионах: Восточно-Казахстанской (на 12,5%), Костанайской (на 2%), Мангистауской (на 0,4%) и Северо-Казахстанской (на 0,2%) областях.

Таким образом, I квартал 2025 года стал периодом уверенного роста для промышленности Казахстана во многом благодаря сильной динамике в обрабатывающем секторе. Это подтверждает курс на диверсификацию. Тем не менее, вызовы остаются – снижение показателей в секторах энергетики и водоснабжения, а также неравномерность развития между регионами.

Ранее эксперты Евразийского банка развития констатировали, что еще в начале прошлого десятилетия доля добывающих отраслей в Казахстане превышала 20% ВВП. В настоящее время обрабатывающая промышленность по своей значимости в экономике вплотную приблизилась к добывающему сектору, а в отдельные периоды даже превосходит его по доле в ВВП.

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Андрей Зубов
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