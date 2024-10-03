Обрабатывающая промышленность РК показывает стабильный рост выше 5%

Несмотря на множество негативных факторов 2024 года – масштабные наводнения, обесценивание тенге, подорожание сырья, обрабатывающая промышленность Казахстана уже 9 месяцев уверенно демонстрирует рост по всем показателям, сообщает Zakon.kz.

Если брать данные по промышленности в целом, то с начала 2024 года обрабатывающая промышленность показала рост на 5,1%. Для сравнения: рост производства в горнодобывающей промышленности и разработки карьеров составил всего 0,5%.

Фото: stat.gov.kz

Рост отмечен в производстве:

химическая промышленность – на 8,6%,

основных фармацевтических продуктов и препаратов – на 15,6%, металлургии – на 8,7%,

готовых металлоизделий, кроме машин и оборудования – на 30,1%, машиностроения – на 4,3%,

остальных готовых изделий – в 1,6 раза.

Согласно исследованию Евразийского банка развития (доклад от августа 2024 года под руководством Алексеи Кузнецовой, руководителя направления ЕАБР по аналитической работе), обрабатывающая промышленность стала ориентиром роста диверсификации экономики Казахстана.

Фото: eabr.org

Как отмечают аналитики, этот стратегический выбор обусловлен необходимостью оптимизации сложившейся структуры ВВП РК, в которой значительную долю занимают добывающие отрасли – нефтяная, горнорудная и угольная.

"В начале прошлого десятилетия доля добывающих отраслей превышала 20% ВВП. В настоящее время обрабатывающая промышленность по своей значимости в экономике вплотную приблизилась к добывающему сектору, а в отдельные периоды даже превосходила его по доле в ВВП". Макроэкономический обзор ЕАБР, август 2024 года

Среди положительных эффектов диверсификации эксперты отмечают сокращение волатильности экономического роста. Это подтверждается снижением трех- и пятилетних скользящих стандартных отклонений, что указывает на более стабильное и предсказуемое развитие экономики. Здесь очень важна следующая тенденция:

"Динамика выпуска горно-металлургического комплекса характеризуется высокой волатильностью и подвержена влиянию мировых товарно-сырьевых рынков, а также другим внешним шокам. В то же время рост объемов производства прочих секторов с 2017 года оставался положительным даже в годы сильных потрясений, таких как пандемия COVID-19". Макроэкономический обзор ЕАБР, август 2024 года

Особенно примечательно, что машиностроительная отрасль стала одним из ключевых драйверов роста промышленного производства. Вклад предприятий машиностроения в динамику роста промышленного производства в среднем за период с 2017 по 2023 год составил 1 п.п., что в два раза больше аналогичного показателя за 2011-2014 годы.

Фото: eabr.org

Правительство Казахстана намерено и дальше оказывать поддержку отрасли, пишут аналитики. Новый Комплексный план по развитию машиностроения на 2024-2028 годы состоит из 79 мероприятий по семи направлениям. Его реализация предполагает внедрение механизма по обеспечению доступным сырьем, приоритетное финансирование МСБ, совершенствование налогового законодательства, повышение квалификации кадров.

Финансирование Комплексного плана будет осуществляться за счет государственного бюджета в объеме 1,4 трлн тенге (1,2% ВВП), а также иных источников в размере 1,3 трлн тенге. Следующим шагом будет увеличение экспорта и расширение рынков сбыта.