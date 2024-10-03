Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Обрабатывающая промышленность РК показывает стабильный рост выше 5%

завод искры работа, фото - Новости Zakon.kz от 03.10.2024 10:42 Фото: freepik
Несмотря на множество негативных факторов 2024 года – масштабные наводнения, обесценивание тенге, подорожание сырья, обрабатывающая промышленность Казахстана уже 9 месяцев уверенно демонстрирует рост по всем показателям, сообщает Zakon.kz.

Если брать данные по промышленности в целом, то с начала 2024 года обрабатывающая промышленность показала рост на 5,1%. Для сравнения: рост производства в горнодобывающей промышленности и разработки карьеров составил всего 0,5%.

таблица промышленность, фото - Новости Zakon.kz от 03.10.2024 10:42

Фото: stat.gov.kz

Рост отмечен в производстве:

  • химическая промышленность – на 8,6%,
  • основных фармацевтических продуктов и препаратов – на 15,6%, металлургии – на 8,7%,
  • готовых металлоизделий, кроме машин и оборудования – на 30,1%, машиностроения – на 4,3%,
  • остальных готовых изделий – в 1,6 раза.

Согласно исследованию Евразийского банка развития (доклад от августа 2024 года под руководством Алексеи Кузнецовой, руководителя направления ЕАБР по аналитической работе), обрабатывающая промышленность стала ориентиром роста диверсификации экономики Казахстана.

таблицы доходы, фото - Новости Zakon.kz от 03.10.2024 10:42

Фото: eabr.org

Как отмечают аналитики, этот стратегический выбор обусловлен необходимостью оптимизации сложившейся структуры ВВП РК, в которой значительную долю занимают добывающие отрасли – нефтяная, горнорудная и угольная.

"В начале прошлого десятилетия доля добывающих отраслей превышала 20% ВВП. В настоящее время обрабатывающая промышленность по своей значимости в экономике вплотную приблизилась к добывающему сектору, а в отдельные периоды даже превосходила его по доле в ВВП".Макроэкономический обзор ЕАБР, август 2024 года

Среди положительных эффектов диверсификации эксперты отмечают сокращение волатильности экономического роста. Это подтверждается снижением трех- и пятилетних скользящих стандартных отклонений, что указывает на более стабильное и предсказуемое развитие экономики. Здесь очень важна следующая тенденция:

"Динамика выпуска горно-металлургического комплекса характеризуется высокой волатильностью и подвержена влиянию мировых товарно-сырьевых рынков, а также другим внешним шокам. В то же время рост объемов производства прочих секторов с 2017 года оставался положительным даже в годы сильных потрясений, таких как пандемия COVID-19".Макроэкономический обзор ЕАБР, август 2024 года

Особенно примечательно, что машиностроительная отрасль стала одним из ключевых драйверов роста промышленного производства. Вклад предприятий машиностроения в динамику роста промышленного производства в среднем за период с 2017 по 2023 год составил 1 п.п., что в два раза больше аналогичного показателя за 2011-2014 годы.

таблица промышленность, фото - Новости Zakon.kz от 03.10.2024 10:42

Фото: eabr.org

Правительство Казахстана намерено и дальше оказывать поддержку отрасли, пишут аналитики. Новый Комплексный план по развитию машиностроения на 2024-2028 годы состоит из 79 мероприятий по семи направлениям. Его реализация предполагает внедрение механизма по обеспечению доступным сырьем, приоритетное финансирование МСБ, совершенствование налогового законодательства, повышение квалификации кадров.

Финансирование Комплексного плана будет осуществляться за счет государственного бюджета в объеме 1,4 трлн тенге (1,2% ВВП), а также иных источников в размере 1,3 трлн тенге. Следующим шагом будет увеличение экспорта и расширение рынков сбыта.

Ранее мы сообщали, что 9 сентября 2024 года Казахстан получил самый высокий рейтинг в своей истории по шкале международного рейтингового агентства Moody's – Baa1 с прогнозом "Стабильный".

Читайте также

Обмен валют, деньги, Казахстан
Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 3 октября
Обмен валют, обменник, деньги, тенге, доллары, разная валюта
Важные правила: что нужно знать при вывозе иностранной валюты из Казахстана
страхование, виды страхования, рынок
Какие новые виды страхования появились в Казахстане и что изменилось на рынке в последние годы
Андрей Валентинов
Министерство промышленности и строительства ЕАБР Казахстан 2024 год Статистика
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Самокаты, электросамокаты, электрические самокаты, аренда самокатов
В Казахстане внесены новые изменения в Правила дорожного движения
Полиция, погоны, полицейский, сотрудник полиции
Новыми функциями наделили МВД
Зодиакальные требования: почему Девы, Скорпионы и Козероги так строги
Зодиакальные требования: почему Девы, Скорпионы и Козероги так строги
Сын Королевой и Тарзана показал кадры медового месяца с женой-стриптизершей на Мальдивах
Сын Королевой и Тарзана показал кадры медового месяца с женой-стриптизершей на Мальдивах
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: