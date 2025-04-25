Покупайте золото и евро: эксперты советуют казахстанцам защитить капитал, пока не поздно

Экономическая турбулентность набирает обороты, и традиционные финансовые маяки, такие как доллар США и казначейские облигации, уже не выполняют привычную функцию "тихой гавани". Для казахстанцев, чей капитал чувствителен к мировым шокам, это особо актуальный сигнал, сообщает Zakon.kz.

Тарифная истерика

Ситуация на мировых финансовых рынках становится все более напряженной, и одной из ключевых причин является резкое ослабление доллара США. Как отмечает экономист Эльдар Шамсутдинов, анализируя свежее сообщение Bank of America (BofA), отрицательная премия за риск продолжает закладываться в доллар США. Причиной этому, по его словам, стала неопределенность вокруг торговых тарифов, которая переросла из временной проблемы в структурную.

"После многих лет восприятия доллара как переоцененного актива на фоне концепции "исключительности США" инвесторы теперь сталкиваются с необходимостью пересмотра распределения капитала (или долей хеджирования) в сторону снижения доли США". Эльдар Шамсутдинов

Особенно показательно поведение индекса доллара (DXY). По данным Investing.com, на 25 апреля 2025 года DXY составил 99,6 пункта, тогда как всего месяцем ранее, 28 марта, он был на уровне 103,9. Это снижение примерно на 4,1%.

Фото: investing

Дополнительным источником давления на доллар стали недавние вопросы к независимости Федеральной резервной системы (ФРС), что также усилило премию за риск.

В свете этих факторов BofA обновил свои прогнозы по доллару, сохранив "медвежий" взгляд. Прогноз по паре EUR/USD повышен до 1,17 к концу 2025 года (с прежних 1,15), при этом целевой уровень 1,20 на конец 2026 года остается без изменений. Риски, по мнению аналитиков, "смещены в сторону дальнейшего ослабления" американской валюты, особенно по отношению к евро и другим европейским валютам.

Золото бьет рекорды: центробанки в деле

Параллельно с ослаблением доллара наблюдается беспрецедентный рост цен на золото. По данным аналитиков, центральные банки развивающихся стран активно наращивают золотые резервы в рамках стратегии диверсификации и защиты от глобальных шоков. Это особенно актуально для стран с относительно низкой долей золота в резервах по сравнению с развитыми экономиками. Например, в Китае доля золота составляет лишь 9%, тогда как в США и ЕС – около 70%. Глобальная цель в 20% для стран с развивающейся экономикой выглядит вполне реалистичной.

Для казахстанцев динамика цен на золото в тенге выглядит особенно впечатляюще. Согласно данным Нацбанка РК, стоимость 1 грамма аффинированного золота 25 апреля 2025 года составила 55 385,64 тенге. Сравните: 26 марта 2025 года этот показатель был на уровне 48 844,23 тенге. Абсолютный рост за месяц составил 6 541,41 тенге, или около 13,39%.

Интересно, что, несмотря на рекордный рост цен на само золото, инвесторы почти не спешат вкладываться в акции золотодобывающих компаний. Как заметил экономист Андрей Чеботарев, разрыв между стоимостью золота и индексом TSX Venture (где торгуются такие компании) сейчас находится на максимальном уровне за десятилетия.

"Иными словами, инвесторы предпочитают покупать готовое золото, а не "участвовать в его добыче". Андрей Чеботарев

Однако казахстанцам, планирующим покупку золота, стоит помнить о рисках. Золото дорожает уже слишком долго, а значит, рано или поздно те, кто купил его давно, могут решить зафиксировать прибыль, что может привести к резкому, хотя и временному, снижению цен, – подчеркивает экономист.

Евро как "тихая гавань": альтернатива доллару?

Не только золото, но и евро демонстрирует уверенный рост. Пара EUR/USD на 25 апреля 2025 года торгуется у отметки 1,1336, тогда как 26 марта 2025 года курс составлял около 1,07. Рост за месяц составил примерно 5,94%.

Фото: investing

Почему евро становится все более привлекательным для инвесторов? Объяснение этому предлагает Bloomberg в статье "Евро становится альтернативным и безопасным активом".

"В условиях экономической неопределенности, вызванной торговой политикой США и угрозами новых тарифов, инвесторы ищут более надежные активы. Традиционно эту роль выполнял доллар, но теперь евро, наряду с немецкими облигациями (Bunds), все чаще рассматривается как безопасная альтернатива". Bloomberg

Европейский центральный банк (ЕЦБ) демонстрирует более предсказуемый подход к монетарной политике, что повышает доверие инвесторов к евро. На фоне неопределенности в США Европа выглядит более устойчивой. В итоге рост евро привлекает трейдеров, делающих ставки на дальнейшее укрепление валюты (ожидая курса 1,20 по отношению к доллару), что дополнительно усиливает спрос.

Роберт Кийосаки бьет тревогу: время бежать из бумажных активов

На фоне этих рыночных движений особенно остро звучат предупреждения известного инвестора и автора бестселлера "Богатый папа, бедный папа" Роберта Кийосаки. Он заявляет о начале рецессии и надвигающейся депрессии, призывая срочно выйти из "обрушающихся бумажных активов" в золото, серебро и биткоин, "пока не стало слишком поздно".

Кийосаки поделился на платформе X 4 апреля:

"Я предупреждал, что крупнейший крах фондового рынка в истории уничтожит финансовую безопасность миллионов инвесторов, особенно моего поколения, поколения бэби-бумеров (поколение 1946-1964 г.р.). Мы определенно находимся в рецессии и, скорее всего, в депрессии." Роберт Кийосаки

Он предостерегает бэби-бумеров, поскольку у них, как говорят пилоты, "заканчивается взлетная полоса" – момент, когда нет времени инвестировать на длительный срок в акции, облигации, взаимные фонды или ETF.

"Я советую обратить внимание на активы вне Уолл-стрит – сохранять капиталы в истинном золоте". Роберта Кийосаки

Из всего сказанного можно сделать однозначный вывод для всех казахстанцев. Если большая часть ваших накоплений в тенге или долларах, возможно, вам стоит задуматься о диверсификации.

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