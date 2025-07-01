Нефтяной шторм: как "черное золото" потеряло 10% за полгода и что ждет рынок дальше

Рынок нефти не перестает удивлять. В то время, когда доллар США переживает не лучшие времена, нефть, казалось бы, должна было стать "тихой гаванью". Но с начала года мировые цены на нефть снизились на внушительные 9–11%. Что стоит за этой ценовой турбулентностью, - в материале Zakon.kz.

Годовые потери и месячные парадоксы

Если мы проведем анализ поведения цен на нефть за последние 6 месяцев, то увидим, что марка Brent подешевела примерно на 10,6%, а западно-техасская WTI – на около 8,6% за первое полугодие. Второй квартал 2025 года и вовсе завершился падением котировок Brent на 10,7%, а WTI – на 8,9%.

При этом именно июнь принес некоторую передышку: Brent вырос на 4,4%, а WTI – на 7,1%. Понедельник, 30 июня, закрыл торги с символическим снижением фьючерсов на Brent до 66,75 доллара за баррель и сегодня цена колеблется в этом районе, пытаясь стабилизироваться после весьма волатильных дней. Предыдущая неделя, к слову, стала худшей для сырьевого рынка с весны 2022 года.

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ОПЕК+: давление растет, добыча увеличивается

Что же тянет котировки вниз? Давление сохраняется из-за слабых данных по спросу. Трейдеры тревожно и с надеждой поглядывает на Азию, но пока сигналов к уверенному улучшению не видно.

Еще один из ключевых факторов – предстоящее заседание ОПЕК+ 6 июля. Рынок практически заложил в цены вероятность плавного наращивания добычи в августе. Скорее всего, страны ОПЕК+ договорятся о четвертом рекордном увеличении поставок. Лидер группы, Саудовская Аравия, похоже, полна решимости вернуть себе долю рынка, увеличив текущие объемы на 411 тыс. баррелей в день. Это решение мая 2025 года, когда ОПЕК+ уже неожиданно нарастила добычу втрое по сравнению с изначальными планами, лишь усилило ценовое давление, создав избыток предложения.

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Геополитика, торговые войны и сланцевый бум

Конечно, не обошлось без привычных "слонов в посудной лавке". Геополитическая неопределенность на Ближнем Востоке (как и во все времена) остается фоновым риском. Однако главными катализаторами снижения цен в первом полугодии стали куда более системные факторы:

Введение США повышенных пошлин и ответные тарифы КНР привели к сокращению мирового товарооборота. А это – прямой путь к снижению спроса на энергоносители.

Слабые экономические данные из стран-крупнейших потребителей энергоресурсов, вызвали обоснованные опасения по поводу будущего спроса на нефть.

Оживление добычи сланцевой нефти в США при высоких ценах стабильно увеличивает предложение на мировом рынке, что, в свою очередь, способствует снижению цен.

Что же дальше?

В краткосрочной перспективе нефть, скорее всего, будет держаться в диапазоне ближе к 60 долларов за баррель. Для возвращения к устойчивому восходящему тренду рынку необходимы либо четкие сигналы о сокращении предложения, либо уверенное улучшение статистики по спросу из динамичных азиатских рынков.

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Одним словом, "черное золото", похоже, пока не готово к спокойной жизни. И это тем более тревожно в контексте прогноза сенатора Ляззат Рысбековой, которая, со ссылкой на исследования МВФ, сообщила, что к началу 2040 года стоимость нефти может упасть до рекордно низких 15 долларов США за баррель.

Причиной этого станет глобальное распространение электромобилей и массовый отказ от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Согласно оценке МВФ, страны, не успевшие вовремя провести диверсификацию экономики, столкнутся с затяжным и болезненным кризисом. И на восстановление экономики таких стран может уйти не менее 20 лет.