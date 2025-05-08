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Финансы

Вывоз валюты из Казахстана: гражданам напомнили важные детали

Вывоз валюты из Казахстана: гражданам напомнили важные детали, фото - Новости Zakon.kz от 08.05.2025 15:20 Фото: freepik
Департамент государственных доходов по Мангистауской области 8 мая 2025 года обратился к гражданам с важной информацией касательно вывоза иностранной валюты из Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Как проинформировали в ДГД по Мангистау, согласно п.п. 7 п. 1 ст. 343 Кодекса РК "О таможенном регулировании в Республике Казахстан", таможенному декларированию подлежат наличные денежные средства и дорожные чеки, если общая сумма таких наличных денежных средств и дорожных чеков при их единовременном ввозе на таможенную территорию ЕАЭС или единовременном вывозе с таможенной территории ЕАЭС превышает сумму, эквивалентную 10 тыс. долларов по курсу валют, действующему на день подачи таможенному органу пассажирской таможенной декларации.

"Однако, в целях защиты национальных интересов страны и обеспечению финансовой стабильности, на сегодняшний день действует указ президента РК от 14 марта 2022 года №830, где запрещено вывозить наличную иностранную валюту и (или) денежные инструменты в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент 10 000 (десять тысяч) долларов США и рассчитанной по курсу Национального банка РК, установленному на дату вывоза", – разъяснили в областном департаменте.

Вместе с тем, как пояснили в ДГД, в соответствии с решением коллегии Евразийской экономической комиссии от 23 июля 2019 года №124 "О таможенном декларировании товаров для личного пользования", сведения о товарах для личного пользования физических лиц, не достигших 16-летнего возраста, указываются вместе со сведениями о товарах для личного пользования лица, сопровождающего указанных лиц, в одной пассажирской таможенной декларации.

"Таким образом, на каждого члена семьи допускается перемещать наличной иностранной валюты, не превышающей эквивалент 10 000 (десять тысяч) долларов США".ДГД по Мангистауской области

О том, сколько наличных денег, каких и куда могут перевозить казахстанцы через границу, можете узнать по ссылке.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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