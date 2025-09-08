Казахстанцам напомнили важные детали про "налог на роскошь"

Департамент государственных доходов (ДГД) по Мангистауской области сегодня, 8 сентября 2025 года, обратился к гражданам с важной информацией по поводу налога дорогое имущество и транспорт, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве напомнили, что Налоговым кодексом РК от 18 июля текущего года года не предусмотрен отдельный "налог на роскошь" .

"Вместе с тем утверждены отдельные нормы по налогообложению определенных категорий имущества физических лиц", – предупредили казахстанцев.

Так, определены следующие категории имущества:

автомобили со стоимостью приобретения 18 000 МРП и выше (исчисляется акциз по ставке 10% от стоимости приобретенного транспортного средства);

яхты и самолеты со стоимостью приобретения 24 000 МРП и выше (исчисляется акциз по ставке 10% от стоимости приобретенного транспортного средства);

алкогольная продукция стоимостью свыше 500 000 тенге (исчисляется акциз 10% от стоимости в тенге за литр);

табачные изделия (сигары) стоимостью свыше 10 000 тенге (исчисляется акциз 10% от стоимости в тенге за штуку);

недвижимое имущество (квартира, жилой дом, и так далее), совокупная стоимость (общая стоимость всех объектов, зарегистрированных на одного собственника) которого превышает 450 миллионов тенге (исчисляется налог на имущество по ставке в размере 2%).

"Стоимость недвижимого имущество в целях исчисления налога на имущество физических лиц определяется НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" (НАО). Стоимость объектов налогообложения, определяемая НАО, значительно ниже рыночной стоимости таких объектов", – отметили в ДГД по Мангистауской области.

При исчислении НАО стоимости жилья и дачных строений используется также и коэффициент роскоши, равный единице. При этом по решению местных представительных органов коэффициент роскоши для расчета стоимости жилища может быть увеличен, но не более, чем на 50%.

"Если совокупная стоимость всех объектов налогообложения, принадлежащая одному лицу на праве собственности, превышает 450 млн тенге, налог исчисляется исходя из совокупной стоимости по ставке 2% (сумма налога 2 946 600 тенге + 2% со стоимости, превышающей 450 млн тенге)". ДГД по Мангистауской области

При этом имущество с совокупной стоимостью, не достигающей данного предела, облагается налогом отдельно по стоимости каждого объекта.

Ответы на частые вопросы о новом Налоговом кодексе РК по НДС, плате за роскошь и льготах можете узнать здесь.