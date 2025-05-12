Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 12 мая

Фото: Zakon.kz

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также о курсах Нацбанка РК на 12 мая 2025 года (на 11:12), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 516,01 тенге, евро – 582,47 тенге, рубля – 6,26. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 513 тенге, продажи – 519 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане – 577 тенге, продажи – 584 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане – 6,19 тенге, продажи – 6,29 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы – 515,3 тенге, продажи – 517,7 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы – 578,5 тенге, продажи – 583,5 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,13 тенге, продажи – 6,25 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 515,5 тенге, продажи – 518,5 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте – 579 тенге, продажи – 584,5 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,15 тенге, продажи – 6,22 тенге. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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