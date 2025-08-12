Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 12 августа
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 542,66 тенге, евро – 631,98 тенге, рубля – 6,77 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане – 540 тенге, продажи – 547 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане – 626 тенге, продажи – 636 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане – 6,73 тенге, продажи – 6,83 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы – 542,3 тенге, продажи – 544,7 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы – 629,5 тенге, продажи – 633,5 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,67 тенге, продажи – 6,79 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 541 тенге, продажи – 544 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте – 630 тенге, продажи – 634 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6.7 тенге, продажи – 6,78.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.