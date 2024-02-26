Можно ли в Казахстане вернуть деньги за товар, купленный со скидкой

В Комитете по защите прав потребителей (КЗПП) Министерства торговли и интеграции (МТИ) РК 26 февраля 2024 года рассказали, можно ли вернуть деньги за товар, купленный со скидкой, сообщает Zakon.kz.

В адрес Департамента торговли и защиты прав потребителей Министерства торговли и интеграции РК по Акмолинской области на горячую линию обратился потребитель касательно возврата и обмена мультиварки, приобретенной со скидкой в одном из супермаркетов города. Причина – мультиварка нагревается и идет ужасный запах резины.

В департаменте разъяснили, что, согласно п. 1 ст. 15 Закона РК "О защите прав потребителей" от 4 мая 2010 года, потребитель, которому продан товар ненадлежащего качества, если его недостатки не были оговорены продавцом, вправе по своему выбору потребовать:

1) соразмерного уменьшения покупной цены;

2) безвозмездного устранения недостатков товара.

В случае, когда продавец товара ненадлежащего качества не является его изготовителем, требования, указанные в подпунктах 2, 4 и 5 п. 1 ст. 15 Закона РК "О защите прав потребителей", могут быть предъявлены по выбору покупателя к продавцу либо к изготовителю.

3) возмещения своих расходов на устранение недостатков товара;

4) замены на товар аналогичной марки (модели, артикула);

5) замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;

6) расторжения договора и возврата уплаченной за товар денежной суммы.

В соответствии с п. 2 ст. 7 Закона РК "О защите прав потребителей", если на товар:

установлен гарантийный срок , потребитель вправе предъявить требования, связанные с недостатками товара, при обнаружении недостатков товара в течение гарантийного срока;

, потребитель вправе предъявить требования, связанные с недостатками товара, при обнаружении недостатков товара в течение гарантийного срока; не установлен гарантийный срок или срок годности, требования, связанные с недостатками товара, могут быть предъявлены потребителем при условии, что недостатки в проданном товаре были обнаружены в пределах двух лет со дня передачи товара потребителю, если более длительные сроки не установлены законодательством РК или договором.

Соответствующие положения содержатся в п. 2 ст. 429 Гражданского кодекса РК (особенная часть) от 1 июля 1999 года: в отношении товара, на который продавцом предоставлена гарантия качества, продавец отвечает за недостатки товара, если не докажет, что недостатки в товаре возникли после их передачи покупателю вследствие нарушения покупателем правил пользования товаром или его хранения, либо действий третьих лиц или непреодолимой силы.

Таким образом, как отметили в комитете, магазин вернул потребителю деньги в размере 119 990 тенге.

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Ситуация, когда продавец товара (предприниматель) отказывается предоставить о себе информацию покупателю, является достаточно распространенной в Казахстане. В связи с этим 20 февраля 2024 года в Комитете по защите прав потребителей рассказали, что делать в таких случаях казахстанцам.