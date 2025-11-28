Взвешенное решение: эксперты о решении Нацбанка сохранить базовую ставку

Национальный банк сохранил базовую ставку на уровне 18,0% годовых с коридором +/- 1 п.п. Причиной для этого стало сохраняющееся инфляционное давление, а также внешние факторы – мировые цены на продовольствие по-прежнему находятся на высоком уровне.

Экономист Бауржан Шурманов объяснил, почему, несмотря на локальное замедление инфляции, говорить о снижении базовой ставки преждевременно.

По его словам, общая макроэкономическая картина остается сложной, учитывая риски, формирующиеся внутри страны, а также усиление негативных тенденций на внешнем контуре. Импорт растет, при этом экспорт остается слабым. Давление на курс тенге усиливается

"Сохранение базовой ставки на уровне 18% в текущих условиях является взвешенным и необходимым решением. Несмотря на локальное замедление инфляции до 12,6%, общая макроэкономическая картина остается сложной. Ситуацию принципиально меняют данные по внешней торговле. Профицит торгового баланса за девять месяцев сократился на 30%. При этом импорт продолжает планомерно обновлять исторические максимумы. Экспорт остается слабым. Падение цен на нефть на мировом рынке привело к снижению валютной выручки почти на 9%. Потери превысили три миллиарда долларов. Дополнительное давление создают ограничения транзита в сторону Российской Федерации, снижение поставок машин и оборудования, а также спад в металлургии. Эта картина показывает, что курсовые риски для тенге будут сохраняться и далее. Поэтому преждевременное снижение ставки в такой среде повысит вероятность курсовой волатильности и усилит инфляцию через канал импорта", – считает эксперт.

Он также отметил, что, несмотря на позитивный сигнал в виде охлаждения потребительского кредитования, базовую ставку нужно сохранять.

"Эта динамика только формируется, поэтому ее нельзя считать устойчивой. Для закрепления эффекта необходимы время и контроль со стороны регулятора. Первое окно для снижения может появиться только при выраженном замедлении инфляции и стабилизации торгового баланса", – считает эксперт.

Финансовый консультант Жания Сандыбай считает, что в текущих условиях от регулятора требуется осторожный и взвешенный подход, несмотря на умеренное замедление инфляции с 12,9% до 12,6%.

"Высокая ставка помогает закрепить дезинфляционный тренд, а преждевременное смягчение может усилить ценовое давление. Согласно анализу GoldmanSachs, одновременно с этим тенге укрепился по отношению к доллару, евро и рублю, чему способствовали жесткая денежно-кредитная политика и рост внешних заимствований. При этом рост кредитования остается высоким, что, по оценке Goldman Sachs, не позволяет говорить о возможности снижения ставки в краткосрочной перспективе. Аналитики прогнозируют первое смягчение только во втором квартале 2026 года при условии устойчивого снижения инфляции", – отметила Жания Сандыбай.

По ее мнению, сохранение базовой ставки направлено на стабилизацию инфляции, поддержку курса национальной валюты и снижение макроэкономических рисков в условиях сохраняющихся внешних факторов неопределенности.

Финансист и участник Qazaq Expert Club Айгерим Ильясова назвала сохранение высокой базовой ставки одним из инструментов для обуздания инфляции. По ее словам, Нацбанк и правительство принимают комплексные меры для выравнивания ситуации, включая в том числе заморозку тарифов на коммуналку и цен на бензин.

"При грамотном подходе к разморозке коммунальных тарифов прогнозируемый коридор инфляции 9-11% на 2026 год вполне реалистичен. На фоне этого высокая базовая ставка (несмотря на опасность замедления экономического роста) вполне оправдана как часть комплекса экономических мер, направленных на снижение инфляции в стране", – подчеркнула Ильясова.

Добавим, что ранее аналитики Goldman Sachs и Deutsche Bank прогнозировали сохранение текущей ставки. При этом сохраняется вероятность исполнения прогноза JPM и BofA по движению ставки в первом полугодии 2026 года.