Срок представления налоговой отчетности и уплаты налогов истекает 20 мая

В Казахстане 20 мая 2026 года истекает срок представления налоговой отчетности и уплаты косвенных налогов, сообщает Zakon.kz.

ИС "Параграф" напоминает, что не позднее 20 мая 2026 года необходимо представить следующие ФНО: ф. 328.00 – Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов за апрель 2026 года;

ф. 851.00 – Расчет сумм текущих платежей по плате за пользование земельными участками при заключении договора о землепользовании или получении лицензии на ТПИ в апреле 2026 года;

ф. 870.00 – Декларация по плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2026 год по платежам до 100 МРП при получении разрешения в апреле 2026 года; Кроме того, нужно уплатить: НДС в ЕАЭС за апрель 2026 года;

акциз, в том числе по импорту товаров из ЕАЭС за апрель 2026 года;

плату за негативное воздействие на окружающую среду по платежам до 100 МРП за 2026 год при оформлении разрешения в апреле 2026 года.

