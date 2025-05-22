Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 22 мая
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 510,59 тенге, евро – 578,91 тенге, рубля – 6,37.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане – 507,5 тенге, продажи – 513,5 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане – 572,5 тенге, продажи – 579,5 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане – 6,3 тенге, продажи – 6,45 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы – 508,5 тенге, продажи – 511 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы – 576 тенге, продажи – 580 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,25 тенге, продажи – 6,37 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 508,5 тенге, продажи – 511,5 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте – 575,5 тенге, продажи – 580 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,26 тенге, продажи – 6,34 тенге.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.