Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 22 мая

Фото: Zakon.kz

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также о курсах Нацбанка РК на 22 мая 2025 года (на 11:06), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 510,59 тенге, евро – 578,91 тенге, рубля – 6,37. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 507,5 тенге, продажи – 513,5 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане – 572,5 тенге, продажи – 579,5 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане – 6,3 тенге, продажи – 6,45 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы – 508,5 тенге, продажи – 511 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы – 576 тенге, продажи – 580 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,25 тенге, продажи – 6,37 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 508,5 тенге, продажи – 511,5 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте – 575,5 тенге, продажи – 580 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,26 тенге, продажи – 6,34 тенге. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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