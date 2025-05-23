Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 23 мая
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 507,07 тенге, евро – 572,53 тенге, рубля – 6,37.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане – 507,5 тенге, продажи – 513,5 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане – 572,5 тенге, продажи – 579,5 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане – 6,32 тенге, продажи – 6,47 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы – 508,1 тенге, продажи – 511,3 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы – 575 тенге, продажи – 579 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,27 тенге, продажи – 6,39 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 508,7 тенге, продажи – 511,7 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте – 573,6 тенге, продажи – 578,6 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,28 тенге, продажи – 6,34 тенге.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.