Падение американских индексов: с чем был связан негатив на фондовом рынке

Вслед за снижением американских индексов и роста доходности облигаций казахстанский фондовый рынок также испытал давление. Что повлияло на динамику бирж – в материале Zakon.kz.

Ключевые американские индексы снизились на 1,4-1,9% в среду после неудачного аукциона по размещению казначейских облигаций, который спровоцировал ускоренную распродажу на рынке государственного долга, согласно информации АФК.

Результаты аукциона вызвали опасения по поводу способности правительства управлять растущим дефицитом бюджета. Это привело к росту доходности облигаций, что оказывает давление на акции, особенно в технологическом секторе.

В результате в среду индекс Dow Jones упал на 1,91%, S&P 500 упал на 1,61%, а Nasdaq Composite снизился на 1,41%. Индекс доллара США также упал на 0,5% – до 99,60 пункта, минимального уровня за месяц. По мнению аналитиков, это может отражать снижение уверенности в американской валюте на фоне фискальных рисков.

К слову, снижение американских индексов также стало самым значительным падением за последний месяц. По данным MarketWatch, инвесторы с опаской следят за ростом доходности казначейских облигаций с начала мая, некоторые беспокоятся, что последний скачок стоимости заимствований может вскоре навредить акциям.

Собственно, эти опасения оправдались в среду, когда аукцион 20-летних казначейских облигаций поднял доходность до новых максимумов. Отмечается, что стоимость заимствований, связанная с долгосрочным долгом, достигла уровней, не наблюдавшихся с конца 2023 года. Это впоследствии вызвало падение акций.

При этом скачок облигаций, вероятно, мог быть вызван беспокойством инвесторов по поводу предлагаемого федерального бюджета, который может усугубить и без того значительный дефицит.

В то же время, по мнению Bank of America, на фондовом рынке появляются сигналы, что вскоре может возникнуть возможность для покупки акций, сообщили в Investing.

По мнению аналитиков, банк индекс S&P 500 несколько переоценен, они не исключают его очередного отката в ближайшее время. Таким образом, инвесторам, возможно, следует рассматривать снижение как возможность для покупки, считают в банке.

Добавим, что индекс KASE также снизился на 0,56% – до уровня 5 673,7 пункта на фоне повышенного объема торгов (+25,8% за день, до 1,4 млрд тенге).

Согласно информации АФК, основное давление на индекс оказали акции Kaspi (-2,2%), Kcell (-2,0%) и КМГ (-1,1%), совокупно снизив его, несмотря на поддержку со стороны Казатомпрома (+1,8%) и Казахтелекома (+0,3%).

По данным аналитиков, снижение индекса при росте торговой активности может свидетельствовать о перераспределении капитала и частичной фиксации прибыли. В то же время рынок остается чувствительным к изменениям на сырьевых рынках и ожиданиям по денежно-кредитной политике, а дальнейшая динамика может зависеть от внешнего фона и корпоративных новостей.