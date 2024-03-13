Американские фондовые индексы скорректировались в сторону снижения в конце прошлой, и в начале текущей недели. Что спровоцировало снижение фондового рынка США, в материале Zakon.kz.

Несмотря на позитив начала торгов четверга 7 марта, пятничную сессию 8 марта американские индексы завершили в отрицательном секторе, потеряв от –0,2% до –1,2%. Инвесторы оценивали статданные по рынку труда США и отчетность чипмейкера Broadcom. Количество рабочих мест в экономике США в феврале увеличилось на 275 тысяч, сообщило в пятницу Министерство труда страны. Консенсус–прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал рост на 200 тысяч.

Тем временем данные за январь были пересмотрены в худшую сторону: согласно новой оценке, в январе число рабочих мест в американской экономике повысилось на +229 тыс., а не на +353 тыс., как сообщалось ранее. Данные за декабрь были понижены на –49 тыс., до 290 тыс.. Безработица в США в феврале выросла до 3,9% с 3,7% в январе, тогда как аналитики не ожидали изменения показателя.

Фото: finviz

Вниз индексы утянули сектора потребительских услуг, промышленности и технологий.

В пятницу промышленный Dow Jones подешевел на –0,18% или на –68,66 пункта. При этом за неделю индикатор –364,69 пункта или –0,93%, снизившись с 39 087,38 до 38 722,69 пункта. В понедельник 11 марта индекс несколько отрос, набрав +0,12% до 38 769,66 пункта

Фото: Investing

Значение индекса широкого рынка Standard & Poor's 500 в пятницу 8 марта стало меньше на –33,67 пункта (–0,65%), упав до 5 123,69 пункта. За неделю индекс стал дешевле на –13,39 пункта или на –0,26%. В понедельник 11 марта индикатор снизился на –5,75 пункта (на –0,11%) – до 5 117,94 пункта.

Фото: Google Финансы

Технологический Nasdaq Composite в пятницу 8 марта стал легче на –179,10 пункта или на –1,10% до 16 085,11 пункта. В понедельник 11 марта индекс Nasdaq Composite уменьшился еще на –65,84 пункта (на –0,41%) и составил 16 019,27 пункта.

Фото: Google Финансы

Цена бумаг производителя микрочипов Nvidia Corp. упала на –5,5%, оказав резко негативное влияние на индексы S&P 500 и Nasdaq. В понедельник бумаги NVDA потеряли еще –2,00%.

Фото: finviz

Рынок ждет данных об инфляции в США, которые будут опубликованы во вторник и могут изменить прогнозы в отношении времени снижения процентных ставок Федеральной резервной системой, сообщает MarketWatch.

Потребительские цены в феврале выросли на 0,4% относительно предыдущего месяца и на 3,1% в годовом выражении, прогнозируют в среднем аналитики, опрошенные Trading Economics. В январе первый показатель поднялся на 0,3%, второй – также на 3,1%. Базовая инфляция (без учета стоимости энергоносителей и продуктов питания), как ожидается, в прошлом месяце составила 0,3% и 3,7%, что ниже январских показателей в 0,4% и 3,9%.

Что касается искусственного интеллекта, а именно компании Nvidia Corp., котировки бумаг которой росли семимильными шагами, то, как пишет MarketWatch, она, возможно, больше не является любимой акцией Уолл–стрит в области artificial intelligence (ИИ).

"Фактором, указывающим на то, что ситуация может измениться, является резкий разворот в день, когда акции Nvidia рухнули в прошлую пятницу 8 марта. После роста более чем на 5% в начале торговой сессии, они завершили день снижением более чем на 5% (–5,55%). Однодневный разворот более чем на 10 процентных пунктов напоминает те, которые часто происходили на пике интернет–пузыря в марте 2000 года", – считает американский финансовый аналитик Марк Халберт.

По его мнению, акции Nvidia фактически опустились до четвертого места, сравнявшись с девятью другими акциями высокотехнологического сектора. Самой популярной акцией в области искусственного интеллекта в настоящее время является Apple (тикер: AAPL), и в настоящее время три новостных бюллетеня, лидирующие на рынке, рекомендуют ее к покупке. На втором месте с рекомендациями в двух информационных бюллетенях находятся Meta Platforms (META) и Microsoft (MSFT).

А вот те 9 акций, которые делят 4 место по популярности уже с бывшим лидером фондового рынка: Alphabet (GOOGL), Amazon (AMZN), Ametek (AME), Intel (INTC), Lattice Semiconductor (LSCC), Netflix (NFLX), Oracle (ORCL), Qualcomm (QCOM), Texas Instruments (TXN).

Zakon.kz уже сообщал, что наблюдатели за рынком ведут непрерывные дебаты, задаваясь вопросом, отражает ли недавний всплеск технологических акций "Великолепной семерки" пузырь доткомов 1999 года.