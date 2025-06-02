Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 2 июня

Фото: Zakon.kz

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также о курсах Нацбанка РК на 2 июня 2025 года (на 11:10), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 510,81 тенге, евро – 578,59 тенге, рубля – 6,51. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 508,2 тенге, продажи – 514,2 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане – 576,3 тенге, продажи – 583,4 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане – 6,30 тенге, продажи – 6,45 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы – 510,1 тенге, продажи – 512,1 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы – 578,5 тенге, продажи – 582,5 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,3 тенге, продажи – 6,42 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 510 тенге, продажи – 513 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте – 577,4 тенге, продажи – 581,8 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,36 тенге, продажи – 6,42 тенге. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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