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Финансы

Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 10 июня

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Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также о курсах Нацбанка РК на 10 июня 2025 года (на 11:10), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 508,5 тенге, евро – 580,66 тенге, рубля – 6,44.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Астане – 506,6 тенге, продажи – 512,6 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Астане – 577,6 тенге, продажи – 584,6 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Астане – 6,31 тенге, продажи – 6,46 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Алматы – 508,5 тенге, продажи – 511 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Алматы – 579,5 тенге, продажи – 583,5 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,33 тенге, продажи – 6,45 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 508,3 тенге, продажи – 511,3 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Шымкенте – 580,3 тенге, продажи – 584,5 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,35 тенге, продажи – 6,41 тенге.

Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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