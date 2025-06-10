Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 10 июня
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 508,5 тенге, евро – 580,66 тенге, рубля – 6,44.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане – 506,6 тенге, продажи – 512,6 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане – 577,6 тенге, продажи – 584,6 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане – 6,31 тенге, продажи – 6,46 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы – 508,5 тенге, продажи – 511 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы – 579,5 тенге, продажи – 583,5 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,33 тенге, продажи – 6,45 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 508,3 тенге, продажи – 511,3 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте – 580,3 тенге, продажи – 584,5 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,35 тенге, продажи – 6,41 тенге.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.