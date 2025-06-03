Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 3 июня
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 511,37 тенге, евро – 583,73 тенге, рубля – 6,46.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане – 508,4 тенге, продажи – 514,4 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане – 578,3 тенге, продажи – 585,4 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане – 6,27 тенге, продажи – 6,42 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы – 511,3 тенге, продажи – 513,2 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы – 582,7 тенге, продажи – 587 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,29 тенге, продажи – 6,41 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 511,4 тенге, продажи – 514,4 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте – 580,4 тенге, продажи – 585,4 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,33 тенге, продажи – 6,40 тенге.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.