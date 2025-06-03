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Финансы

Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 3 июня

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2025 11:13 Фото: pixabay
Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также о курсах Нацбанка РК на 3 июня 2025 года (на 11:10), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 511,37 тенге, евро – 583,73 тенге, рубля – 6,46.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Астане – 508,4 тенге, продажи – 514,4 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Астане – 578,3 тенге, продажи – 585,4 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Астане – 6,27 тенге, продажи – 6,42 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Алматы – 511,3 тенге, продажи – 513,2 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Алматы – 582,7 тенге, продажи – 587 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,29 тенге, продажи – 6,41 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 511,4 тенге, продажи – 514,4 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Шымкенте – 580,4 тенге, продажи – 585,4 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,33 тенге, продажи – 6,40 тенге.

Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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